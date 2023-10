(Sesto Potere) – Firenze – 13 ottobre 2023 – Manca davvero poco alla manifestazione nata per parlare di inclusione, diversità, sostenibilità, diritti civili e lavoro. Già sold out la prima parte dell’evento. On line è possibile ancora iscriversi per gli ultimi posti pomeridiani disponibili.

L’edizione 2023 del Festival di Luce!, il magazine del gruppo Monrif dedicato ai temi della diversità, dell’inclusione e dell’inclusione sociale è alle porte.

Sabato 21 ottobre, nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze è in programma un’intera giornata di festa dove insieme a politici, artisti, imprenditori ed attivisti si parlerà di diritti civili, sostenibilità, lavoro, disabilità e parità di genere.

Dalla mattina alla sera una lunga lista di protagonisti del nostro tempo

Si parte alle ore 10.00 quando cominceranno ad alternarsi sul palco il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Professore emerito all’IUE di Fiesole e alla Sapienza di Roma Giuliano Amato, il fisico, musicista, scrittore e prof influencer Vincenzo Schettini, il Sindaco del Comune di Firenze Dario Nardella, la Rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, la Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ernesto Pellecchia, l’Head of Product Design and Customer Centricity & Innovation Lead di Sace Francesco Paolo Salzano, il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e lo scrittore Stefano Massini.

Nel pomeriggio, dalle 14.15, Drusilla Foer (nella foto in alto), l’autore di best-seller, imprenditore e docente universitario Alec Ross, il CEO e co-founder di Satispay Alberto Dalmasso, Nina Zilli (foto a lato), le testimonial Mundys Vanessa Benelli Mosell, direttrice d’orchestra e pianista di fama internazionale e la cantautrice Valentina Parisse, il Presidente della Regione Eugenio Giani; Anna Loretoni Professoressa ordinaria di Filosofia politica e Preside della Classe Accademica di Scienze Sociali presso la Scuola Superiore Sant’Anna, Sara Gay Head of Group Diversity, Equity and Inclusion di Unicredit, il Presidente di StartupItalia Salvatore Amato, la Ceo Beyond Int. & Double Robotics Partner Luisa Bagnoli, il regista Ivan Cotroneo, la Presidente Global Thinking Foundation Claudia Segre, l’Assessore al welfare, volontario e imprenditore sociale Luca Trapanese, la Presidente Fondazione Diversity Francesca Vecchioni, l’imprenditrice sociale, performer e fondatrice dell’associazione non profit Lidia Dice… Lidia Carew, l’Head of Innovation & ESG di Rekeep Eleonora Santoro, il Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Pier Francesco Bernacchi, il cantautore Daniele Silvestri e Riccardo Zanotti voce dei Pinguini Tattici Nucleari.

Ma questa già lunga lista di ospiti potrebbe non essere quella definitiva e altri importanti nomi potrebbero aggiungersi all’ultimo momento e a sorpresa.

Gli ospiti dialogheranno con la direttrice Agnese Pini e con le firme di punta di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno: Luigi Caroppo, Piero Fachin, Raffaele Marmo, Armando Stella, Giancarlo Ricci e Valerio Baroncini.

Il Festival di Luce!, organizzato in collaborazione con la Regione Toscana,il Comune di Firenze,la Direzione Scolastica Regionale, Unicredit, Eni, Mundys, Sace, Rekeep e la Fondazione Collodi e i Media Partner Ansa e SkyTg24, sarà condotta da Monica Peruzzi e Max Andreetta.

La partecipazione a questa entusiasmante giornata è completamente gratuita ed è sufficiente iscriversi sul sito ufficiale dell’evento www.luce.news/festival2023 anche per rimanere aggiornati sul programma: è già sold out la prima parte dell’evento, mentre sono ancora disponibili alcuni posti per assistere agli eventi pomeridiani.