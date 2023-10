(Sesto Potere) – Meldola – 23 ottobre 2023 – Giovedì 19 ottobre scorso, per ricordare il giorno della Liberazione della nostra città, nella sala Versari si è tenuta la presentazione del libro “Il coraggio delle parole sulla Linea Gotica. Volantini clandestini della Resistenza in Romagna 1943-1944”, con gli interventi di Mario Proli, storico e giornalista, e di Vladimiro Flamigni, vicepresidente dell’Istituto storico della Resistenza di Forlì-Cesena e curatore del libro.

Introducendo il libro e l’autore, Mario Proli ha messo in luce la complessità e le sfaccettature dei giorni della Liberazione della nostra terra, ricostruendo il contesto degli avvenimenti attraverso gli episodi che hanno segnato Meldola, dove la grande storia si è intrecciata alla quotidianità delle persone colpite dalla brutalità della guerra, sottolineando poi l’importanza della presenza alleata, testimoniata anche dai numerosi cimiteri di guerra del Commonwealth, in cui sono sepolti soldati provenienti da tutto il mondo.

Vladimiro Flamigni ha dal canto suo illustrato le ragioni della pubblicazione, partendo dall’importanza di rendere disponibili a tutti i materiali e i documenti contenuti negli archivi storici, fondamentali per la conoscenza e la corretta interpretazione del passato: i volantini della Resistenza in Romagna permettono così di scoprire il lato più popolare del movimento e della lotta partigiana, non solo un fatto militare, ma una complessa esperienza politica e sociale.

Di grande interesse le vicende delle tipografie legali e clandestine che hanno sostenuto, con grande rischio, un’attività di comunicazione e di organizzazione capillare, di rilevante impatto per la diffusione degli ideali della Resistenza e per ottenere un sostegno di massa alla propria azione.

All’iniziativa, collegata al 79° anniversario della Liberazione della città e coordinata da Paola Borghesi, Presidente della sezione Anpi Meldola, hanno partecipato il Sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore alla Cultura Michele Drudi, portando i saluti istituzionali della città.