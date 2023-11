(Sesto Potere) – Forlì – 6 novembre 2023 – Presentato oggi in conferenza stampa un convegno dedicato alla “Romagna Toscana fra Granducato e Province unitarie” organizzato dall’Archivio di Stato e che sarà ospitato presso la Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Forlì-Cesena, sede a Forlì, in Piazza Morgagni 9, nella mattina di sabato 11 novembre 2023, dalle ore 9.30.

Il convegno di studi si colloca nell’ambito delle iniziative promosse nel 2023 dall’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, la rivista “Alpe Appennina”, con il contributo dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana e con il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena e dei quindici comuni della Romagna Toscana, in occasione del centenario del passaggio di dodici dei quindici comuni che formano la Romagna Toscana dalla Provincia di Firenze alla Provincia di Forlì, con il regio decreto n. 544 del 4 marzo 1923.

Nel convegno sarà trattato dai relatori il tema del passaggio dei territori del circondario di Rocca San Casciano dalla provincia di Firenze a quella di Forlì nel 1923 sotto diversi aspetti (politici, amministrativi, culturali e sociologici); l’Archivio di Stato approfondirà la parte relativa alla storia istituzionale e ai fondi archivistici conservati che testimoniano la storia di quel territorio.

Il convegno, introdotto dai saluti di Iader Dardi, sindaco di Modigliana e consigliere provinciale, Venerino Poletti, presidente dell’Accademia degli Incamminati, Luigi Pieraccini, presidente del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, Alessio Boattini, coordinatore della rivista “Alpe Appennina”, sarà moderato dal direttore dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Gianluca Braschi, che

presenterà una relazione dal titolo Istituzioni e archivi della Romagna Toscana.

Relatori del convegno saranno: Roberto Balzani con l’intervento La politica territoriale del governo Mussolini fra il 1922 e il 1926 e la riorganizzazione della maglia amministrativa locale: Alberto Malfitano con la relazione L’aggregazione della Romagna Toscana alla Provincia di Forlì nel dibattito sulla stampa dell’epoca, Dino Mengozzi con il contributo Gli intellettuali romagnoli e la presa del potere da parte di Mussolini e Maurizio Ridolfi con la relazione La Romagna Toscana e le Romagne. Spazi e poteri tra geografia, storia e politica.

Si ricorda inoltre che sarà visitabile fino al 25 novembre, presso la sede di Forlì dell’Archivio di Stato, la mostra documentaria Cent’anni di Romagna Toscana.

La mostra a pannelli presenta una ricca selezione della numerosa documentazione dedicata al territorio della Romagna Toscana conservata in Archivio di Stato, integrata da alcune mappe messe a disposizione dall’Archivio di Stato di Firenze.

L’allestimento è arricchito dall’esposizione di documenti originali e dalla proiezione di un video immersivo, che accompagna il visitatore alla scoperta delle storie delle comunità protagoniste della mostra.

La mostra è visitabile il lunedì e il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, con un’apertura straordinaria il 25 novembre 2023 con orario 10-12.

Per informazioni: tel. 0543 31217, email: as-fc@cultura.gov.it

sito web: http://www.archiviodistato.forli-cesena.it