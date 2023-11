(Sesto Potere) – Ravenna (RA), 8 novembre 2023 – Commercianti Indipendenti Associati – Conad porta circa duecento studenti degli istituti superiori di Ravenna al cinema per discutere di mafie, difesa della legalità e nuove frontiere della criminalità, che ricicla denaro sporco in tutto il mondo attraverso tecnologie, informatiche criptovalute e “deep web”.

L’iniziativa si terrà giovedì 9 novembre al Cinema City, dove avrà luogo la tappa romagnola dell’evento nazionale “CyberMafia, le mafie tra passato e futuro in un mondo senza frontiere”, organizzato dalla Fondazione Conad ETS. Le scuole coinvolte sono l’Istituto tecnico statale Morigia-Perdisa e il Liceo Artistico Nervi-Severini.

In sala a interloquire con i giovani ci saranno il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale e l’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta. Con loro anche gli artisti di Ravenna Teatro, che realizzeranno uno spettacolo interattivo su questa delicata tematica.

Collegati in diretta da Milano — per una diretta streaming che coinvolgerà 50mila studenti di tutte le regioni italiane — interverranno l’ex magistrato antimafia e presidente del Senato Pietro Grasso, il professor Ranieri Razzante, docente di cybersicurezza e direttore del Centro di Ricerca su Sicurezza e Terrorismo, la comica Geppi Cucciari e la giornalista Alessandra Tedesco.

«L’obiettivo di questi incontri — dichiara l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta — è sensibilizzare le nuove generazioni sulle emergenze sociali in atto e sulle possibili soluzioni per costruire una società più equa e inclusiva. Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno questo importante progetto, che è perfettamente in linea con i principi e i valori della nostra cooperativa».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete dei negozi è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2022 si è attestato a 2,81 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2021. La cooperativa ha una rete multicanale di 266 punti vendita al 31/12/2022; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.