(Sesto Potere) – Forlì – 16 ottobre 2023 – Domenica 15 ottobre è stato accolto in Municipio dal consigliere comunale Albert Bentivogli il sig. Alessandro Bellière classe 1933, (residente a Molinella, in provincia di Bologna) che ha organizzato un evento denominato “Camminata – I Castelli d’Italia”.

La tappa del 15 era Faenza – Forlì ed è inserita in un progetto di camminata in solitaria da parte dell’ideatore novantenne per un totale di oltre 2.200 km, già avviato il 27 luglio u.s. con partenza da Trieste ed arrivo previsto il 24 ottobre ad Ancona;

L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere uno stile di vita sano ed attivo anche nella terza età, oltre a valorizzare i luoghi del Bel Paese anche meno conosciuti, ma ricchi di fascino.

Infatti il signor Bellière attraverserà a piedi diverse regioni del Nord e del Centro Italia (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche), visitando nell’occasione 65 castelli.