(Sesto Potere) – Bologna – 26 ottobre – Nei giorni scorsi le rappresentanti di Donne in Campo Veneto hanno visitato alcune aziende e realtà rurali della nostra regione nell’ambito dell’iniziativa “Viaggi in Campo” organizzata da Donne in Campo Emilia-Romagna in collaborazione con Cia Romagna e Cia Emilia-Centro.

Presenti a questo scambio di esperienze aziendali e produttive, la presidente regionale del Veneto, Michela Brogliato e un

gruppo di imprenditrici impegnate in diversi settori: ortofrutticolo, cerealicolo, allevamento, apistico e agrituristico.

Ad accoglierle durante la prima tappa a Casola Valsenio (Ra) la presidente regionale di Donne in Campo, Miriana Onofri e il presidente regionale di Cia, Stefano Francia.

Il gruppo si è poi recato al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio (Bo) accolto dalla vicepresidente regionale, Valeria Villani e dal vicepresidente di Cia Emilia Centro, Marco Bergami.

Dopo la visita al museo, che racchiude diversi manufatti della vita rurale nella campagna bolognese si sono cimentate nella colorazione naturale delle fibre di cotone e canapa. Sono poi partite per il modenese per visitare, come ultima tappa della due giorni nella nostra regione, l’Acetaia dell’Agriturismo San Paolo di Castel Franco Emilia.

Un viaggio ricco di spunti e confronti che sancisce la collaborazione tra due territori vicini ma con peculiarità produttive e tradizioni rurali diverse.