Vietina (Coraggio Italia): Pronta a incontrare persone e istituzioni di tutta la Romagna

(Sesto Potere) – Tredozio – 14 luglio 2021 – Oggi, a Monte Mario, è stata presentata ufficialmente “Coraggio Italia”, la nuova formazione politica nata per iniziativa di Luigi Brugnaro , sindaco di Venezia, e Giovanni Toti, governatore della Liguria e fondatore di “Cambiamo!”.

Era presente all’evento anche l’on. Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia e Delegato d’Aula oggi, nonché sindaco di Tredozio (Fc).

“Oggi – ha dichiarato Simona Vietina – è un giorno veramente emozionante per tutti noi: stiamo assistendo alla nascita di una nuova speranza. Una speranza che si fonda sulla volontà e la certezza di fare la differenza nella politica, di migliorare veramente la società. Nel panorama politico attuale, tra populismi e sovranismo, era assolutamente necessario un partito moderato, liberale democratico cattolico europeista che non si limiti ad allinearsi alle idee e le posizioni degli altri ma che abbia la volontà di fare qualcosa di nuovo per favorire il riavvicinamento dei cittadini alla politica, per lavorare veramente con il territorio e per il territorio, per migliorare il futuro nostro e soprattutto quello dei nostri figli!”.

“E la Romagna giocherà un ruolo fondamentale in questo nuovo progetto: il nostro spirito, la nostra natura imprenditoriale, la nostra voglia di fare, tutte caratteristiche che incarnano l’identità romagnola, saranno benzina nel motore di Coraggio Italia per raggiungere grandi traguardi. Sono sindaco di un comune molto piccolo e non potevo non aderire ad una proposta che nasce proprio da due amministratori. Due amministratori concreti e capaci che impersonano quella politica del fare di cui tutti sentiamo la necessità. Di cui i cittadini del Paese sentono la necessità – ha raccontato la deputata di fronte a un folto pubblico circondata dal verde del parco e colorata dal fucsia delle bandiere di Coraggio Italia (vedi foto nella pagina, ndr) -. Devo ringraziare Luigi Brugnaro che ha dato il via a questo progetto. Un progetto che guarda al territorio, che torna a parlare con i cittadini e ai cittadini. Un progetto che nasce per dare voce alle loro istanze”.

“Sarò subito disponibile per incontrare persone e istituzioni di tutta la Romagna, a partire dal mio territorio di riferimento, la provincia di Forlì-Cesena che, ne sono certa, non mancherà di raccogliere la sfida che lanciamo oggi: creare dare vita a una grande squadra, tornare a fare politica vera, una politica con la p maiuscola, che risolva veramente i problemi come siamo abituati a fare noi sindaci nei nostri territori. Ma soprattutto una politica che torni ad emozionare e faccia nuovamente sognare il Paese”: conclude l’on. Simona Vietina.