Vacanze per 90% italiani, il 33% si informa sul web

(Sesto Potere) – Roma, 26 giugno 2019 – Oltre il 90% degli italiani andrà in vacanza questa estate nel periodo giugno-settembre. L’Italia sarà la destinazione preferita (59%), mentre la Grecia è al primo posto tra le destinazioni estere preferite (13%). Il 33% degli italiani che si concederanno una vacanza farà soltanto un viaggio, il 30% due mentre una minoranza (13%) addirittura più di due. Resta un 18% che andrà in vacanza ma che non ha ancora deciso quanti viaggi farà: una quota più alta rispetto al 2018 (14%) che significa, probabilmente, che la pianificazione delle vacanze quest’anno avverrà più sotto data.

È quanto emerge da un’indagine del Centro Studi TCI sulle intenzioni di viaggio della community del Touring Club Italiano.

Le partenze si concentreranno ad agosto (36%) e a seguire in luglio (30%). Nonostante negli ultimi anni settembre sia stato preferito a giugno, per l’estate 2019 si riscontra invece un equilibrio (entrambi al 14%): si andrà dunque in vacanza in anticipo rispetto all’anno scorso. Mediamente si starà fuori casa per 12 giorni.

Confrontando i comportamenti di viaggio del 2019 con quelli del 2018 emerge un quadro incoraggiante per il turismo degli italiani: il 59%, infatti, farà un numero di viaggi simile allo scorso anno (il 22% ne farà addirittura di più) e il 63% afferma che la loro durata sarà invariata (mentre il 16% farà viaggi più lunghi).

Il dato più positivo è quello della propensione alla spesa: il 43% ha una disponibilità analoga al 2018 mentre arriva al 32% la quota di coloro che spenderanno di più.

In generale, l’estate 2019 sarà all’insegna delle località italiane (59%): rispetto al 2018, però, cresce la quota di quelle estere che passano dal 39% al 41%.

In Italia, le regioni più scelte sono Trentino-Alto Adige (18%) con Val di Fassa, Val Gardena e Val Pusteria, Sardegna (13%) con la Gallura e la costa cagliaritana e Puglia(12%) con Salento, Isole Tremiti e Gargano. Rispetto all’anno scorso, salgono in classifica Sardegna e Puglia a scapito della Sicilia, quarta.

Per le vacanze domestiche si conferma poi la tendenza a soggiornare in una località-base e a effettuare escursioni in giornata (36%) oppure a trascorrere vacanze stanziali (34%), al contrario di quanto avviene per l’estero, dove prevalgono i tour (70%).

località balneari (42%), in lieve calo rispetto al 2018, seguite dalle città d’arte (23%) che invece crescono rispetto al 19% dell’anno scorso. La montagna (17%) è stabile Pur consapevoli che ormai non esistono più vacanze “monotematiche”, abbiamo comunque chiesto di indicare la tipologia di destinazione per la vacanza estiva: dominano le(42%), in lieve calo rispetto al 2018, seguite dalle(23%) che invece crescono rispetto al 19% dell’anno scorso. La(17%) è stabile mentre meno rilevanti in questa stagione sono le vacanze rurali (6%).

Come ci si informa? Un terzo degli iscritti alla community del Touring Club Italiano ha dichiarato di non aver bisogno di reperire notizie particolari in quanto ha scelto destinazioni note.

Per chi, invece, cerca informazioni, la Rete è il canale principale (33%).

