UniBo, lezione con l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti

(Sesto Potere) – Bologna – “Dalla Terra allo spazio… in poche parole”, il titolo della Lezione che terrà Samantha Cristoforetti per il primo appuntamento “Umberto Eco Lectures”, organizzato dal Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” dell’Università di Bologna. L’evento, in programma martedì 18 febbraio, alle 17:00, presso l’Aula Magna di Santa Lucia (Via Castiglione, 36 – Bologna), è ad accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Samantha Cristoforetti

Dopo i saluti di apertura del Rettore Francesco Ubertini, e una breve presentazione da parte dell’ex-Direttore del Centro “Umberto Eco”, Patrizia Violi, e dell’attuale Direttore, Costantino Marmo, Samantha Cristoforetti porterà in viaggio il pubblico, per esplorare lo spazio che ha vissuto e spiegare il suo lento divenire “essere umano extraterrestre”, in 200 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Samantha racconterà la sua esperienza di astronauta e il significato che hanno acquisito per lei parole come velocità, attesa, bellezza, trasformazione, peso, leggerezza, distanza e tempo.

Riprende così la tradizione delle Lezioni Magistrali iniziate da Umberto Eco (che hanno portato a Bologna, fra gli altri, Luciano Berio, Elie Wiesel, Julia Kristeva, Orhan Pamuk…), ora rinominate in sua memoria Eco Lectures, organizzate dal Centro Internazionale “Umberto Eco”, con una donna che esprime tutta l’ampiezza degli orizzonti (e dei progressi) del sapere, nella cooperazione tra scienza, tecnologia, sapere linguistico e umanistico.

Il 23 novembre 2014 Samantha è partita per lo spazio dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhistan. È tornata sulla Terra l’11 giugno 2015, dopo aver trascorso 200 giorni nello spazio, ad oggi il volo spaziale più lungo di un astronauta europeo. La missione, chiamata Futura, è stata la seconda opportunità di volo di lunga durata dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e l’ottava per un astronauta ESA.



A luglio 2015 Samantha è stata insignita dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana.



Nel 2018 ha pubblicato Diario di un’apprendista astronauta (Milano, La Nave di Teseo), tradotto in Germania, UK, Russia, Cina.