(Sesto Potere) – Roma – 10 giugno 2022 – Sono 131.417 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia, 124.437 delle quali alla frontiera e 6.980 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Sul totale, 69.090 sono donne, 20.031 uomini e 42.296 minori. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna.

il ministro Lamorgese

A fornire i dati – aggiornati ad oggi – il Ministero dell’Interno che ha pubblicato l’ultima statistica nel sito web del Viminale.

Intanto, sempre sul fronte dell’accoglienza, da segnalare che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha firmato il decreto che finanzia un importo complessivo di 53 milioni per ognuno degli anni del triennio 2022-2024 e per un totale di 3.530 posti, 135 progetti di enti locali aderenti al Sistema accoglienza e integrazione (Sai), per ampliarne la capacità di accoglienza.

I progetti sono finanziati con risorse stanziate per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan.

Proprio oggi il ministro Lamorgese parteciperà a Lussemburgo al Consiglio Giustizia e Affari interni (Gai) insieme ai colleghi ministri dell’Unione europea per discutere – tra l’altro – della situazione in Ucraina e dei progetti di cooperazione in tema di polizia, asilo e immigrazione.