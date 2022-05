(Sesto Potere) – Roma – 12 maggio 2022 – Sono 113.239 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia, 107.722 delle quali alla frontiera e 5.517 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Sul totale, 58.964 sono donne, 15.527 uomini e 38.748 minori. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.

L’incremento, rispetto a ieri, è di 513 ingressi nel territorio nazionale.

A fornire i dati – aggiornati a questa mattina e pubblicati nel sito web del Viminale (con foto, qui in alto) – è il Ministero dell’Interno