(Sesto Potere) – Roma – 26 aprile 2022 – Il ministero dell’Interno comunica – nella sua pagina istituzionale web – che sono 101.204 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia.

Sul totale 96.512 persone alla frontiera e 4.692 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Complessivamente, 52.308 sono donne, 12.649 uomini e 36.247 minori.

Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna.

L’incremento – con l’aggiornamento ad oggi ore 13:41 – è di 450 ingressi in più , rispetto a ieri, nel territorio nazionale.