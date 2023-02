(Sesto Potere) – Reggio Emilia – 20 febbraio 2023 – Velocità, precedenze, distanze di sicurezza. Sulle piste da sci occorre prestare attenzione per evitare incidenti. Una attenzione che deve essere rivolta anche alle condizioni meteo e all’equipaggiamento, dal casco alla efficienza di attacchi e scarponi.

Per vigilare su questi aspetti e per sensibilizzare i frequentatori della montagna e della neve, sono in servizio dal 21 gennaio scorso agenti specializzati della polizia formati dal centro di addestramento alpino di Moena in Trentino. “Siamo abilitati anche al soccorso in caso di infortuni”, spiega in una nota della Questura di Reggio Emilia l’ispettore Andrea Segir.

L’attività degli agenti riguarda anche un monitoraggio della viabilità nei pressi della stazione sciistica e il controllo della corretta manutenzione delle piste: “Abbiamo anche il compito di verificare la sicurezza delle piste e il corretto posizionamento delle reti di protezione”, aggiunge l’ispettore.

Gli agenti saranno presenti al comprensorio sciistico Cerreto Laghi in provincia di Reggio Emilia fino al prossimo 2 maggio, salvo chiusura anticipata dell’attività sciistica. Si tratta di un ritorno, visto che il distaccamento di polizia nella stazione sciistica era già stato attivato negli anni pre pandemia.

(fonte notizia e foto questure.poliziadistato.it/it/ReggioEmilia)