Trend in crescita di turisti del Sud in Emilia-Romagna

(Sesto Potere) – Bologna – 27 marzo 2019 – Nel 2018 c’è stato, in base ai dati elaborati dal Servizio Statistica regionale , un trend di crescita di turisti dalle regioni meridionali nelle località dell’Emilia-Romagna, con un aumento degli arrivi da Campania (+9%), Calabria (+6%), Puglia (+7,4%), Basilicata (+8%), Sicilia (+8,5%) e Sardegna (+3,4%).

“Il mercato nazionale, da sempre, rappresenta per l’intero ambito regionale il core business primario – commenta l’Assessore al Turismo dell’Emilia Romagna Andrea Corsini -. Soggiorni leisure, soggiorni business, senior e sportivi i prodotti turistici in grado di produrre un significativo contributo economico per il territorio. Una presenza, quella sul mercato domestico, che merita d’essere mantenuta saldamente cogliendo nuove potenzialità di sviluppo. Opportuna, un’attività di comunicazione performante nell’ambito della rassegna, per promuovere un’offerta che sta cambiando sia in termini qualitativi che di tematiche”.

E per incrementare l’afflusso di turisti dal Sud Italia in Emilia-Romagna e presentare la ricca offerta turistica emiliano romagnola in Meridione è stata organizzata al 22 al 24 marzo la presenza dell’Emilia Romagna con 21 operatori turistici alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli.

La rassegna che rappresenta il punto d’incontro privilegiato per tutto il bacino del Mediterraneo, coinvolgendo oltre 70 paesi ed un grande numero di operatori turistici.

In uno stand coordinato da APT Servizi Emilia Romagna sono state presentate le proposte-vacanza per il 2019 ed i prodotti turistici centrali della nostra regione: dalla Food alla Motor Valley, dall’offerta balneare a quella delle Città

d’Arte e , inoltre, gli operatori turistici hanno avuto l’opportunità di partecipare a quattro workshop tematici dedicati a Incoming, Terme & benessere, Incentive & congressi e Turismo sociale.

Gli operatori turistici dell’Emilia al BMT di Napoli provenivano dal Forlivese (Arcadia Tour Operator, Romagna Fulltime), Parmense (Argante Viaggi, Food Valley Travel & Leisure, INC Hotels Group Parma, Piacenza & Reggio Emilia, Salsomaggiore Alberghi), Bolognese (Bologna Welcome DMC, Hotel Cosmopolitan Bologna, IF Imola Faenza Tourism Company, Monrif Hotels, Ospitalità a Bologna Incoming Agency-DMC & Hotels, Petroniana Viaggi e Turismo), Riminese (Consorzio Piccoli Alberghi di Qualità, Ferretti Hotels, Itermar Tour Operator & DMC, Montanari Tour, Riccione Terme), Modenese (Modena Incoming, Vivara Viaggi) a cui si aggiungono Ias Tourist Incoming Tour Operator & DMC (Cervia-Ra) e Only4U Travel Experiences (Gazzola-Pc).