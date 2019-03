Trekking col treno n 59 tappe e 1000 Km di cammino

(Sesto Potere) – Bologna – 2 marzo 2019 – Quasi mille chilometri complessivi di cammino in 59 escursioni distribuite su tutto il territorio bolognese e una partecipazione che da anni supera le 2000 presenze a edizione: riparte Trekking col Treno, l’iniziativa dedicata agli appassionati di escursionismo che domenica 3 marzo inaugura la 28a edizione con una camminata “nella Bassa”, tra argini e Cassa di espansione del torrente Samoggia.

Organizzato dalla Destinazione turistica Bologna insieme alla sezione bolognese del Club Alpino Italiano (CAI), Trekking col Treno è la rassegna di escursioni aperte a tutti che conduce alla scoperta dell’Appennino bolognese (e non solo) e che prevede la possibilità di raggiungere il punto di partenza con i mezzi pubblici, grazie anche al supporto di Trenitalia e Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna). Le 59 escursioni dell’edizione 2019, distribuite dal 3 marzo all’1 dicembre, sono guidate dagli accompagnatori volontari del CAI e propongono vari livelli di difficoltà e un ampio ventaglio di destinazioni su tutto il territorio bolognese.

Quest’anno tornano il trekking “Al Rifugio più basso d’Italia” (22 aprile) e il trekking lungo la “Via lattea” attorno a Granarolo (26 maggio). Solcherà la pianura anche l’unico ciclo-trekking in calendario, una biciclettata in costume con la mitica Graziella in direzione Zola Predosa. La natura è al centro di molte escursioni, tra le splendide fioriture selvatiche delle peonie (5 maggio) e la stagionalità dei frutti della terra, come il mirtillo del Corno alle Scale (agosto) e la castagna di Castel del Rio (ottobre). Spazio anche alle ricchezze geologiche del territorio, con escursioni che esplorano il Contrafforte Pliocenico, i Gessi Bolognesi sulle colline cittadine e la Vena del Gesso tra Santerno e Senio.

Molti trekking saranno come di consueto dedicati alla lunga e travagliata Storia dell’Appennino bolognese, vicina e lontana, con racconti e testimonianze dei profondi segni lasciati dalla Seconda guerra mondiale nel paesaggio e nella memoria.

Tra le novità 2019 ci sarà una particolare attenzione al tema dell’acqua, con varie escursioni che percorreranno le vie d’acqua del territorio, esploreranno le cascate del Dardagna, i laghi di Suviana, Brasimone e Santa Maria, riscopriranno antichi mulini ad acqua, mentre in pianura seguiranno il corso del torrente Samoggia e del canale Navile.

L’edizione 2019 sarà inoltre in ricordo di Davide Montanari, volontario CAI scomparso prematuramente nel corso del 2018. A lui e alla sua passione per la montagna è dedicata l’escursione “Il sentiero di Davide” (18 maggio).

Confermata anche quest’anno, ma in un’inedita versione settembrina, l’ormai classica escursione Barbiana-Monte Sole, un trekking di sette giorni (22-28 settembre) tra Toscana ed Emilia-Romagna sulle tracce di due importanti figure del Novecento: don Lorenzo Milani e don Giuseppe Dossetti.

Da quest’anno curato dalla Destinazione turistica Bologna, Trekking col Treno si inserisce così a tutti gli effetti in una dimensione metropolitana, intrecciando la sua proposta con le tante già attivate dalla Destinazione. L’edizione 2019 vedrà a esempio una collaborazione con il Tavolo turistico dell’Appennino per l’arricchimento delle escursioni con visite guidate e testimonianze proposte dagli operatori dell’area. In molte occasioni, inoltre, le escursioni proporranno la possibilità di percorrere in giornata tratti di alcuni grandi cammini promossi dalla Destinazione, quali la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta o la Piccola Cassia.

Il successo di Trekking col treno non parla solo italiano, dato che i numeri registrano anche la presenza di stranieri: per facilitare la fruizione anche quest’anno oltre la metà delle escursioni prevede un accompagnatore che parla inglese.

L’elenco delle escursioni e il regolamento dell’iniziativa sono disponibili nel dettaglio sul sito, anch’esso bilingue, www.trekkingcoltreno.it, realizzato con il supporto di Apt Servizi Emilia Romagna, e sulla pagina Facebook “Trekking Col Treno”.