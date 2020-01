Torna il collegamento giornaliero tra Monaco di Baviera e la Romagna

(Sesto Potere) – Rimini -18 gennaio 2020- Sarà giornaliero, nell’estate 2020, il collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini, con tappe a Bologna e Cesena. E’ questa la novità 2020 del servizio, garantito dalle ferrovie tedesche e austriache (Deutsche Bahn e ÖBB), e sostenuto da Apt Servizi Emilia Romagna e dalla Destinazione Turistica “Visit Romagna”.

Il collegamento, rinnovato per il quinto anno, partirà venerdì 29 maggio e terminerà domenica 6 settembre ed è già prenotabile online sul sito delle Ferrovie Tedesche www.bahn.com.

“Per il quinto anno – afferma il Presidente di Apt Servizi Emilia Romagna Davide Cassani – l’Emilia Romagna, e la sua Riviera, offre a turisti di lingua tedesca provenienti da Germania, Austria e Trentino Alto Adige l’opportunità di questo collegamento ferroviario giornaliero. Nel 2020, questa scelta di trasporto alternativa all’auto, favorirà la vacanza green, attraverso l’ecosostenibiità del treno unita alla possibilità del trasporto di biciclette. Auspichiamo quindi un coinvolgimento di tutti gli operatori turistici emiliano romagnoli per valorizzare questa nuova opportunità anche attraverso i loro siti web”.

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Bozzoli, commenta: “Dal 29 maggio al 6 settembre collegamento diretto giornaliero tra Monaco di Baviera e la Romagna grazie all’accordo tra Regione, Apt e Visit Romagna. Per il nostro territorio importante la fermata di Cesena”.

In questi anni il collegamento ferroviario, che era attivo solo nel fine settimana, ha avuto una buona risposta da parte dei turisti tedeschi e austriaci confermando l’apprezzamento, per mezzi di trasporto green e da turismo lento, da parte della clientela di lingua tedesca che sceglie l’Emilia Romagna come luogo di vacanza.

L’anno scorso, dal 30 maggio all’8 settembre, il treno Monaco di Baviera-Rimini ha trasportato oltre 13mila passeggeri.

Decisamente low cost i prezzi dei biglietti: l’iniziativa parte, a fronte dell’attuale riduzione dell’IVA in Germania, da 37,90 euro dalla Germania e da 27,90 euro dall’Austria. I ragazzi, fino a 14 anni compiuti, non pagano se accompagnati da genitore o nonno. Per quanto riguarda gli orari dei treni le partenze giornaliere da Monaco di Baviera saranno alle 9,34 con arrivo a Rimini alle 17,33. Da Rimini, invece, le partenze saranno tutti i giorni alle 10,34 con arrivo a Monaco di Baviera alle 18,27.

Informazioni e prenotazioni sui treni sono possibili accedendo ai siti www.bahn.com, www.oebb.at e www.megliointreno.it; tramite le biglietterie e agenzie di viaggio partner Deutsche Bahn, ÖBB, Trenitalia e il Call Center Deutsche Bahn-ÖBB 02 67479578.