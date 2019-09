Tasse su lavoro, imprese e famiglie, Bevilacqua (Ugl): “Emilia-Romagna tartassata, serve taglio”

(Sesto Potere) – Bologna – 20 settembre 2019 – Il governo Conte ha promesso in questi giorni ai sindacati confederali che già nella prossima manovra Finanziaria verranno adottate misure per favorire la riduzione della pressione fiscale con il taglio delle tasse sul lavoro. Nulla di definito, ancora, e la premessa che il vero e proprio intervento organico verrà distribuito nell’arco del prossimo triennio perché i margini di manovra nel 2020 – la priorità è sterilizzare l’Iva – sono in realtà ridotti.

“L’annuncio di un’azione dell’esecutivo per la riduzione delle tasse su imprese e lavoro è positiva. Positiva soprattutto per le regioni come la nostra, visto che proprio l’Emilia-Romagna, dopo Lombardia, Val d’Aosta e Trentino, è il territorio dove fra tasse, imposte e tributi si paga di più”: spiega Tullia Bevilacqua, segretario generale regionale Emilia-Romagna dell’ Ugl.

“La questione del carico fiscale è centrale per almeno due motivi, attualmente penalizza soprattutto le regioni più ‘ricche’, come l’Emilia-Romagna, e poi nella distribuzione del gettito tra i vari livelli di governo penalizza sempre le regioni più virtuose. Lo dimostra uno studio recentissimo che spiega come i proventi delle tasse finiscano all’83,7% del totale nelle casse dello Stato centrale e soltanto per il 16,3% vengano ridistribuiti agli enti locali. E su quest’ultima questione si apre il capitolo dell’autonomia differenziata che la Regione Emilia-Romagna aveva chiesto al precedente governo. Dovremo verificare se il processo federalista, chiamiamolo così, andrà avanti oppure no”: aggiunge Tullia Bevilacqua.

A livello nazionale sulle tematiche economiche e in vista della presentazione della legge statale di Bilancio continua

il confronto tra parti sociali, sindacati e i due ministri dell’Economia e del Lavoro, Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo, e a breve saranno attivati i tavoli tematici e di approfondimento su specifici capitoli.

“Il governo ha assicurati che il dibattito è aperto su due grandi tematiche che stanno a cuore all’Ugl : il taglio del cuneo fiscale, e la sicurezza sul lavoro”: spiega il segretario generale regionale Emilia-Romagna dell’ Ugl.

“Come sindacato , e il tema lo abbiamo portato anche nel Patto regionale del Lavoro, il nostro impegno verso le istituzioni è volto a proseguire sulla riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese, ma anche e soprattutto a favorire il via libera a nuovi investimenti finalizzati alla crescita economica e al rilancio dell’occupazione. Grandi opere e sburocratizzazione per rimettere in moto la produzione e l’acquisizione della manodopera. L’obiettivo , anche in Emilia-Romagna, è contrastare la disoccupazione giovanile e femminile, non al passo con la media europea”: conclude il segretario generale regionale Emilia-Romagna dell’ Ugl, Tullia Bevilacqua.