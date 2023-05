(Sesto Potere) – Parma – 20 maggio 2023 – Con il Decreto Legge numero 110/2023 firmato il 12 maggio 2023 dal Ministro dell’Agricoltura è stata finalmente resa attuativa la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2023 sulla carta acquisti. A Parma (città) dall’elenco emesso dal Ministero verranno assegnate 2.153 carte acquisti da 382,50 euro l’una.

A darne notizia in una nota è Giorgia Costantino, segretario provinciale territoriale dell’ UGL di Parma (nella foto in alto, con il segretario generale UGL Paolo Capone).

I criteri di assegnazione della carta acquisti – si tratta di una tessera pre-pagata, tipo bancomat – sono riservati a: famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009; nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005; e nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.

Per ottenere la carta acquisti è necessario fare domanda compilando il modulo disponibile presso gli Uffici postali e nei siti internet di INPS, Poste Italiane, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presentare i documenti richiesti, tra cui il modello Isee aggiornato.

Entro il 12 giugno l’INPS dovrà fornire i dati dei possibili beneficiari, che dovranno avere anche un ISEE inferiore di 15.000 euro, per nucleo familiare.

La carta non spetterà ai nuclei familiari beneficiari di: Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà; indennità di disoccupazione NASPI o DISCOLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; e altre forme di integrazione salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

“Quello che ci fa riflettere è: una volta che arriverà l’elenco dei possibili beneficiari, che saranno a Parma senz’altro di più di 2.153 soggetti, rispettando i criteri in base al numero dei componenti familiare, a parità di requisiti, con quale criterio verrà effettuata l’assegnazione? Questo al momento è un punto irrisolto, vedremo quando arriveranno gli elenchi e cercheremo il più possibile di monitorare la situazione, in modo che queste carte, tanto attese dai cittadini bisognosi, vengano assegnate nel modo più equo possibile”: conclude il segretario provinciale dell’ UGL di Parma, Giorgia Costantino.