(Sesto Potere) – Cervia – 1 agosto – 1.600 ciotole di frutta, 4.600 gadget, centinaia di cocktail per oltre 10.000 persone coinvolte sulle spiagge, 180 mila visualizzazioni sul canale Instagram: sono i numeri del Fruit Beach Party, il tour estivo dedicato all’ortofrutta che, in 8 tappe, ha incontrato bagnanti e turisti presso alcuni tra i più frequentati stabilimenti balneari dell’Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

Un tour organizzato da SGMARKETING, società specializzata nella valorizzazione dell’agrifood, con l’obiettivo di creare un evento coinvolgente per promuovere in modo divertente ed innovativo il consumo di frutta e verdura di qualità, dando massima rilevanza ai brand: i prodotti delle aziende partner dell’evento sono stati protagonisti assoluti della spiaggia, venendo distribuiti sotto l’ombrellone, diventando il soggetto di giochi a quiz e infine, utilizzati per la creazione di cocktail analcolici studiati ad hoc da barman professionisti.

Complici le temperature altissime di questa estate e la bontà dei prodotti proposti, il Fruit Beach Village è stato preso d’assalto da chi desiderava assaggiare un frutto o ricevere uno dei tanti gadget offerti dai brand, per restare nella memoria del consumatore anche una volta rientrato a casa.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa prima edizione dell’evento – afferma Salvo Garipoli, direttore di SGMARKETING – Attraverso questa attività siamo riusciti a toccare tutti i target presenti: dai giovanissimi, che si sono divertiti cimentandosi nei quiz e sfidando il doccia-fruit, alle numerose famiglie raggiunte grazie alla distribuzione di frutta presso gli ombrelloni, arrivando fino alle fasce dei più giovani che hanno potuto degustare la migliore ortofrutta attraverso gli sfiziosi cocktail a base di frutta fresca. Questo è solo l’inizio di una serie di iniziative pensate per valorizzare i migliori brand ed intercettare il nostro mercato di riferimento in modo sorprendente ed ingaggiante”.

Sei le categorie di prodotto dell’ortofrutta italiana protagoniste del Fruit Beach Party rappresentate da altrettanti brand leader: Berryway, Lamponi e Mirtilli; Citrus L’Orto Italiano, Limone Verdello; Pink Lady®, Mela; Solarelli, Pesca Nettarina di Romagna Igp; Metis®, Susina; Moncada®, Pomodori datterino, ciliegino e iLcamone®, quello vero.