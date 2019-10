Sport, atletica: a Forlì i Campionati italiani under 16

(Sesto Potere) – Forlì – 3 ottobre 2019 – Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre il campo-scuola comunale “C.Gotti” di Forlì ospita i Campionati italiani di atletica su pista, individuali e per regioni, per la categoria “Cadetti” (14-15 anni), che coinvolgono circa 1.300 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia. La manifestazione, indetta dalla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), è organizzata dalla società sportiva Atletica Edera Forlì in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Emilia Romagna.

Venerdì 4 – L’arrivo delle rappresentative e la cerimonia di apertura in piazza Saffi

Entro le ore 14 di venerdì 4 ottobre le rappresentative regionali raggiungeranno l’Eurocamp, il centro sportivo polivalente di Cesenatico, che funzionerà come un piccolo villaggio olimpico adibito all’ospitalità degli atleti.

Le squadre sono 21, una per ogni regione o provincia autonoma. Quella dell’Emilia Romagna è composta di 59 atleti ed è la sesta in ordine di grandezza in una classifica aperta dalla Lombardia (110 atleti) e dal Veneto (100), seguite da Lazio (90), Piemonte (66) e Toscana (61).

Alle ore 18, i Campionati cominceranno ufficialmente con la cerimonia di apertura, organizzata riproducendo il copione di quella dei Giochi olimpici: le squadre regionali saranno radunate entro le 17:30 in piazza della Vittoria, da dove sfileranno fino a piazza Saffi precedute da un atleta dell’Edera Forlì, che reggerà il cartello indicante il nome della regione, e dal proprio capitano, con la bandiera della regione stessa. Davanti a tutti, il gonfalone della città, portato dalla Polizia Municipale. Una volta schierate in piazza Saffi, le squadre assisteranno all’ingresso della torcia, portata da azzurri della Nazionale maggiore di atletica i cui nomi resteranno una sorpresa fino al momento dell’ingresso in piazza. Qui avverrà l’accensione del braciere, il giuramento degli atleti e quello dei giudici di gara. La città di Forlì sarà rappresentata dal sindaco, Gian Luca Zattini, e dal vicesindaco con delega anche alle politiche per lo sport, Daniele Mezzacapo. A loro è riservato l’epilogo della cerimonia con la dichiarazione di apertura della manifestazione.

Sabato 5 e domenica 6 – le gare al campo Gotti, in palio 36 titoli italiani.

Le gare si svolgeranno sabato 5 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18:30, e domenica 6 ottobre, dalle 8:45 alle 13:30, quando la manifestazione si concluderà con la premiazione delle squadre regionali. In palio ci sono 36 titoli di campione italiano, 18 maschili e 18 femminili. Nella vita di un atleta è questa la prima occasione di misurarsi in un campionato nazionale.

Info gare, comuni ai due settori, maschile e femminile:

corse: 80 m, 300 m, 1.000 m, 2.000 m, 1.200 m siepi, 100 m a ostacoli (80 m a per le Cadette), 300 m a ostacoli;

marcia: 5.000 m Cadetti e 3.000 m Cadette;

staffette: 4×100 m;

salti: alto, asta, lungo e triplo;

lanci: peso, disco, martello e giavellotto;

prove multiple: esathlon/Cadetti – prima giornata: 100 a ostacoli, alto e giavellotto; seconda giornata: lungo, disco e 1.000 m) ; pentathlon/Cadette – prima giornata: 80 a ostacoli, alto e giavellotto; seconda giornata: lungo e 600 m;