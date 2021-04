Sponsorizzazione progetto ‘Romagna Toscana’: prorogati i termini

(Sesto Potere) – Castrocaro – 1 aprile 2021 – Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole intende promuovere presso soggetti privati, mediante sponsorizzazione , le iniziative previste nell’ambito del progetto “La Romagna Toscana – Terra di racconti in Festival”.

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono imprese, anche individuali, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le proposte di sponsorizzazione possono avere ad oggetto: sponsorizzazioni di natura finanziaria sotto forma di erogazione economica e/o sponsorizzazioni di natura tecnica sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità.

Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12 del 30 aprile 2021.

I soggetti interessati devono far pervenire l’offerta alla PEC del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it oppure a mano all’Ufficio Attività produttive del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – Viale G. Marconi n.81 – da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30