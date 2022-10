(Sesto Potere) – Forlì – 4 ottobre 2022 – Nelle scorse settimane, a Roma, al museo MAXXI, s’è svolta la presentazione del XII rapporto “Io Sono Cultura 2022”, uno studio realizzato con Unioncamere, in collaborazione con la Regione Marche e l’Istituto per il Credito Sportivo in partnership con il Centro Studi Tagliacarne e la Fondazione Fitzcarraldo.

Il Rapporto “Io sono cultura 2022” rileva in sintesi: “Nel 2021 un sistema culturale che ha dato lavoro a 1,5 milioni di persone che hanno prodotto ricchezza per 88,6 miliardi di euro. Tuttavia il rimbalzo non ha permesso di recuperare il terreno perso e tornare ai livelli pre-pandemici, in particolare per quanto riguarda i settori afferenti alla sfera live. Boom per videogiochi e fumetti, cinema a due velocità”.

Il dossier per l’area Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, nel 2021, riporta una situazione in chiaroscuro per ciò che riguarda le principali variabili che ruotano attorno al sistema produttivo culturale e creativo. In calo annuo, infatti, sia le imprese del “core cultura” (1) sia i relativi occupati, mentre cresce il valore aggiunto del settore.

Migliori risultati, in tal senso, per le imprese del cosiddetto “creative driven” (2), con un aumento degli occupati e della ricchezza prodotta, quest’ultima in misura maggiore rispetto al comparto del “core cultura”.

Il sistema produttivo culturale e creativo, nel suo complesso, vede una stabilità annua dell’occupazione e un incremento del valore aggiunto; l’incidenza sul totale dell’economia è in linea con i valori regionali e nazionali riguardo all’occupazione, mentre risulta essere inferiore per ciò che concerne il valore aggiunto. I numeri analizzati sono deficitari se confrontati con la situazione pre-covid, con tutte e tre le variabili in diminuzione.

Il commento

“La cultura nel nostro Paese ha pagato più di altri settori la crisi e, pur in ripresa, non ha ancora recuperato i livelli pre-pandemia. Fondazione Symbola, nel rapporto “Io sono cultura 2022”, ha stimato, tra il 2019 e il 2021, -2,2% di occupati (-1,5% dell’intera economia), con perdita di oltre 33 mila occupati, e -3,4% di valore aggiunto (-1,1% dell’intera economia), con perdita di oltre 3 miliardi di euro – ha commentato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna (nella foto in alto) –. Le industrie culturali e creative, sono tra i settori strategici per facilitare la ripresa economica e sociale italiana. Non solo perché i numeri dimostrano che sono una fonte significativa di posti di lavoro e ricchezza, ma anche perché sono un motore di innovazione per l’intera economia e agiscono come un attivatore della crescita di altri settori, dal turismo alla manifattura creative-driven. Cultura e bellezza sono tratti distintivi della società e dell’economia italiana e, grazie alla loro forte relazione con la manifattura, hanno dato vita ad una delle più forti identità produttive del mondo, il made in Italy. Come Camera di commercio, nei prossimi anni vogliamo impegnarci su questi importanti temi. Per questo, nella programmazione pluriennale in fase di definizione dedichiamo una linea strategica ad “Attrattività del territorio, turismo e cultura”, per valorizzare e migliorare benessere e qualità della vita delle nostre comunità, con l’obiettivo più ampio e sfidante di ottenere un potenziamento complessivo dell’attrattività dei nostri territori”.

Le imprese del sistema produttivo culturale e creativo di Forlì-Cesena e Rimini

Complessivamente, nel 2021 nel sistema aggregato Romagna – Forlì-Cesena e Rimini le imprese del “core cultura” (attività produttive che generano ricchezza e occupazione, direttamente riconducibili ai settori culturali e creativi) ammontano a 3.651 unità: il 47,9% del totale sono attività afferenti al mondo dei servizi (architettura, design e comunicazione), il 39,0% attività di produzione di beni e servizi culturali replicabili (audiovisivo e musica, videogiochi e software, editoria e stampa), il 13,0% attività di performing arts e arti visive (quelle legate a beni e servizi culturali non riproducibili, tipo gli spettacoli dal vivo) e lo 0,1% attività connesse alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Rispetto al 2020 si rileva un decremento dell’1,0% delle imprese del “core cultura”, inferiore a quello regionale (-1,5%) e nazionale (-1,7%); variazione negativa determinata dalle imprese creative (-4,2%) mentre, a fronte della stabilità delle imprese connesse al patrimonio storico-artistico, si riscontra un aumento sia delle imprese culturali (+1,9%) sia di quelle di attività di performing arts e arti visive (+2,8%).

Diminuzione anche rispetto al 2019 (-1,2%), sempre causata dalle imprese creative (-3,1%), con una crescita, anche in questo caso, delle imprese culturali (+0,8%), in particolare quelle di videogiochi e software (+8,5%); stabili, invece, le altre due tipologie.

Nel 2021 si riscontrano 10,8 mila occupati nelle imprese del “core cultura” (-0,6% sul 2020) e 8,5 mila occupati nelle imprese del “creative driven” (imprese che non appartengono alla filiera ma che impiegano contenuti e competenze culturali per accrescere il valore dei propri prodotti) (+0,9%). Nel complesso, i 19,3 mila occupati del sistema produttivo culturale e creativo sono stabili in termini annui e in calo rispetto al 2019 (-2,2%); l’incidenza sul totale degli occupati (5,7%) risulta in linea con quella regionale (5,8%) e nazionale (5,8%).

Per quel che concerne la ricchezza prodotta, nel 2021 il valore aggiunto delle imprese del “core cultura” ammonta a 505 milioni di euro (+7,2% sul 2020) mentre quello delle imprese del “creative driven” si attesta a 460 milioni di euro (+8,6%). I 965 milioni di euro complessivi di valore aggiunto del sistema produttivo culturale e creativo sono in crescita in termini annui (+7,8%) e in calo rispetto al 2019 (-4,8%); l’incidenza sul totale della ricchezza prodotta (4,6%) risulta inferiore a quella dell’Emilia-Romagna (5,0%) e dell’Italia (5,6%).

Info

(1) Le imprese “core cultura” sono imprese che generano ricchezza e occupazione, direttamente riconducibili ai settori culturali e creativi: industrie creative, industrie culturali, imprese che si occupano di arti performative (performing arts) e di gestione e conservazione del patrimonio storico-artistico.

(2) Le imprese del “creative driven” non appartengono alla filiera ma che impiegano contenuti e competenze culturali per accrescere il valore dei propri prodotti, come: grafici o illustratori, designer, architetti, comunicatori, fotografi, sviluppatori videogame, registi, autori/scrittori, storyteller, attori/performers, musicisti,videomaker, artisti, organizzatori di eventi.