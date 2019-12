Sicurezza, Ugl chiede a sindaco Zattini di utilizzare le guardie giurate

(Sesto Potere) – Forlì – 24 dicembre 2019 – “Le ultime scelte dell’amministrazione comunale tese al rafforzamento in uomini e mezzi della polizia locale e dell’implementazione del servizio di videosorveglianza cittadino e controllo stradale con il Targa system trovano il nostro favore. Adesso non resta altro che portare a compimento un altro progetto che la giunta di centrodestra, per iniziativa del sindaco Zattini, si era impegnata a sostenere in campagna elettorale. Ovvero, l’impiego della vigilanza privata con funzione di prevenzione e segnalazione delle anomalie riscontrare sul territorio a tutela e sorveglianza del patrimonio e dei luoghi pubblici”: spiega Filippo Lo Giudice , segretario generale dell’ Utl – Ugl di Forlì-Cesena- Rimini-Ravenna.

zattini mezzacapo e lo giudice ugl

Il riferimento è alla piattaforma programmatica dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna sottoscritta nell’aprile scorso dal sindaco Zattini , alla presenza anche di Mezzacapo , (vedi foto) che prevedeva fra i vari punti il ricorso da parte dell’amministrazione comunale alle guardie giurate per potenziare i servizi di vigilanza e controllo diurno o notturno nei siti a rischio furti o degrado.

Un utilizzo di questo tipo è già in corso di sperimentazione in numerosi Comuni italiani in Friuli, Lombardia, Veneto ed anche al Sud.

In questi casi le guardie giurate sono utilizzate con funzioni di supporto ausiliario per la Polizia locale con il compito esclusivo di segnalare alle Forze dell’ordine pubbliche o alla centrale della Polizia locale eventuali casi e far quindi intervenire polizia , carabinieri o vigili urbani.

“Più volte abbiamo suggerito di utilizzare la vigilanza privata con compiti di monitoraggio di piazze, giardini e parchi pubblici, i cimiteri, la stazione o le zone maggiormente frequentate o a rischio microcriminalità. Considerando che la piaga dei furti , come riportano tutte le statistiche nazionali, attanaglia la nostra provincia, siamo dell’idea che si debba integrare maggiormente l’attività di controllo da parte degli operatori pubblici e privati per garantire al cittadino maggiore sicurezza”: spiega Filippo Lo Giudice.

Nella sede dell’ Ugl, prima del voto amministrativo di questa estate il sindaco Zattini ed il vice Mezzacapo avevano sottoscritto e ritenuto “condivisibile” la piattaforma programmatica del sindacato.

“Abbiamo incontrato Mezzacapo nel suo ufficio in Municipio anche poche settimane fa, e nuovamente ha garantito che si sarebbe fatto portavoce della nostra proposta in giunta. A questo punto , chiediamo di stringere i tempi e procedere già con l’inizio dell’anno nuovo con l’attivazione di un progetto vero e proprio che preveda l’utilizzo delle guardie giurate e ci rammarichiamo del fatto che un’iniziativa di questo tipo non sia stata adottata prima dal Comune, anche in questa fase di festività natalizie, quando le situazioni più a rischio per i cittadini, non solo furti, ma anche borseggi o irregolarità stradali varie , si intensificano”: conclude il segretario generale dell’ Utl – Ugl di Forlì-Cesena- Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice.