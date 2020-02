Sicurezza stradale, 3779 controlli della PL di Reno Lavino nel 2019

(Sesto Potere) – Casalecchio di Reno – 20 febbraio 2020 – È sempre alta l’attenzione delle Amministrazioni comunali dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa sulla guida in stato di ebbrezza che, come gli episodi di cronaca delle ultime settimane hanno evidenziato, può avere conseguenze gravissime.

In totale, nel 2019, sono stati 3779 i controlli su strada effettuati dalla Polizia Locale Reno Lavino, di cui 3229 diurni e 550 serali. Di questi, nello specifico, i controlli sulla Guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) sono stati 259 diurni e 213 serali (per un totale di 472 controlli), gli accertamenti effettuati su sinistri sono stati 24, con 6 violazioni amministrative elevate e 4 notizie di reato.

Per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della Strada) sono invece stati effettuati 24 accertamenti su sinistri con 6 violazioni elevate.

Prosegue anche nel 2020 la campagna di controlli della Polizia Locale sulla guida in stato di ebbrezza e sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In concomitanza con i controlli, per informare i cittadini sui rischi della guida in stato di ebbrezza è in corso una campagna comunicativa che prevede la diffusione on e offline di pieghevoli dedicati ai rischi, alle sanzioni, ai controlli e dà alcuni suggerimenti utili da seguire.