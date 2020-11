Scuole Secondarie di I e II grado, al via l’edizione digitale del Salone dell’Orientamento 2020

(Sesto Potere) – Forlì – 24 novembre 2020 – L’emergenza sanitaria non ferma la voglia di formarsi, condividere e pensare con fiducia al futuro. Dal 26 novembre al 2 dicembre 2020 si terrà l’edizione, tutta digitale, di “Futuro @l Lavoro – Salone dell’Orientamento” promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena e Fondazione En.AIP in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ed i Comuni di Cesena e di Forlì. Studenti, genitori e docenti potranno conoscere l’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, degli enti di formazione professionale, di Università e le opportunità del mondo professionale del territorio.

L’evento è stato presentato oggi, nella sede della Provincia di Forlì-Cesena, in conferenza stampa, alla presenza di: Gabriele Antonio Fratto, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Valentina Ancarani, consigliera con delega all’Istruzione e all’Edilizia scolastica per il comprensorio forlivese, Alessandra Prati in rappresentanza dell’Ufficio scolastico territoriale di Forlì-Cesena, Claudio Bulgarelli Direttore Enaip e Monica Rossi, consigliera con delega all’Istruzione e all’Edilizia scolastica per il comprensorio cesenate, che s’è collegata in video.

Grazie alla collaborazione tecnica della Società Natlive srl, è stato possibile strutturare un percorso fatto di tour virtuali, videoconferenze e sportelli di orientamento sarà possibile conoscere tutte le informazioni utili per giungere ad una scelta consapevole, sia scolastica che professionale, ed acquisire gli strumenti necessari a comprendere la propria vocazione.

Un ampio spazio espositivo virtuale suddiviso in aree di interesse tematiche (dalla meccanica al digitale, dalla creatività alla moda, dal wellness al food) e con l’intervento di esperti di settore che illustreranno l’offerta formativa ed universitaria, le opportunità del mercato del lavoro, l’esperienza dei centri per l’impiego e i programmi dell’Unione Europea.

Il Salone è una delle tante attività collocate all’interno del progetto “Orientati al Futuro”, finanziato dalla Provincia di Forlì-Cesena e frutto di una partnership fra 14 Enti di formazione di cui Fondazione En.AIP Forlì-Cesena ne è capofila. Uno sportello di orientamento che fornisce una panoramica sulle offerte scolastiche e professionali del territorio, un supporto rivolto ai giovani per guidarli nella scelta più consapevole per il proprio futuro.

Il programma dell’evento è diviso in base ai target d’età: dal 26 al 28 novembre gli appuntamenti saranno dedicati ai ragazzi delle scuole secondarie di I grado; mentre dal 30 novembre al 2 dicembre saranno rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado.

L’evento è libero e gratuito. Per accedere ai webinar sarà, infatti, possibile collegarsi attraverso il sito di https://www.orientatialfuturo.info/ e seguire la diretta dell’evento. Tutti gli incontri saranno registrati e poi pubblicati sulla piattaforma web del Salone per essere consultati successivamente.

Gli studenti, le famiglie, i docenti e tutti coloro che parteciperanno avranno la possibilità di interagire con i relatori, ponendo loro domande e riflessioni in diretta tramite whatsApp con un numero appositamente dedicato.

Sono previsti anche due spazi di orientamento universitario, in programma l’ 1 e il 2 dicembre, condotti dal Servizio orientamento Campus di Cesena e Forlì dell’UniBo in cui i ragazzi delle scuole superiori di II grado potranno confrontarsi e orientarsi.

Ma non solo. Durante tutte le sei giornate è prevista la partecipazione di aziende leader di settore che racconteranno la propria esperienza, le esigenze e le evoluzioni del mercato di riferimento. Una nota leggera e divertente spicca fra gli interventi della giornata di apertura: il 26 novembre alle ore 11.00 è prevista l’incursione in diretta de Gli Autogoal, trio comico di youtuber di Radio 105 (vedi foto in locandina , qui nella pagina).

Didascalia foto in alto: prima fila da sx – Luca Baroni, Direttore generale Enaip, Gabriele Antonio Fratto, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Bertinoro, Valentina Ancarani, consigliera provinciale con delega all’istruzione e all’edilizia scolastica del comprensorio forlivese.

Seconda fila da sx – Novella Castori, responsabile dell’Ufficio istruzione della Provincia di Forlì-Cesena, Alessandra Prati dell’Ufficio scolastico territoriale e Claudio Bulgarelli, Direttore dell’Enaip di Forlì.

Didascalia foto in basso: la consigliera provinciale Monica Rossi che ha partecipato alla conferenza stampa in videoconferenza.