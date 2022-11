(Sesto Potere) – Fano – 9 novembre 2022 – Un terremoto di magnitudo locale 5.7 della scala Richter è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale dell’ Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 07:07 italiane di oggi, 9 novembre 2022. L’epicentro è stato localizzato in mare ad una distanza di circa 30 km do distanza dalla Costa Marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino (vedi mappa qui nell’articolo).

La città di Fano dista circa 31 km, il capoluogo Pesaro circa 35 km dall’epicentro. La profondità ipocentrale dell’evento è circa 7 km.

Come evidenziato dai questionari compilati sul sito di “Hai sentito il terremoto?” , il sisma è stato risentito in un’area molto vasta dell’Italia centro settentrionale, in particolare lungo le regioni della costa Adriatica, dal Friuli alla Puglia, passando per l’Emilia-Romagna. Ma il sisma è stato avvertito anche in Umbria e nel Lazio.

Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione e localizzato dalla strumentazione dell’Ingv oltre che a Fano e Pesaro anche ad Ancona, Rimini , Cesena e Forlì.

Il terremoto, in Romagna, ed anche a Bologna, è stato avvertito dalla popolazione specialmente ai piani alti delle case.

Nelle zone più vicine all’epicentro in alcune località, sono stati segnalati risentimenti che hanno raggiunto intensità fino al V-VI grado MCS-Scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg.

Alle ore 08:00 sono state localizzate, oltre all’evento principale, altre 20 scosse di magnitudo compresa tra 1.7 e 4.0. La più forte alle ore 07:12 di magnitudo Ml 4.0.

A seguire, dalle 8 alle 09:24 , altre 15 scosse tutte comprese fra magnitudo locale 2.0 in media e 3.1 la più forte.

Dalla mappa della sismicità dal 1985 ad oggi notiamo che in questa area è presente un’attività sismica con eventi e piccole sequenze di magnitudo moderata, come quella del giugno del 2000 con terremoti di magnitudo fino a 3.5.

Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani evidenzia, nelle vicinanze dell’area epicentrale alcuni terremoti di magnitudo stimata intorno a 5.0 tra i quali ricordiamo a sud dell’evento di oggi il terremoto del 30 ottobre 1930 (Mw 5.8), nei pressi di Senigallia, il più significativo terremoto della costa settentrionale marchigiana avvenuto nel Novecento.