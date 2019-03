San Mauro, nasce il Parco Poesia Pascoli

(Sesto Potere) – San Mauro Pascoli (FC) – 3 marzo 2019 – C’è qualcosa di nuovo a San Mauro Pascoli. A Villa Torlonia nasce il Parco Poesia Pascoli con il museo multimediale pascoliano, la Sala del Teatro e le nuove sale espositive delle Tinaie e delle Tabacchine. Villa Torlonia, splendido esempio di villa romagnola del XVII secolo, che ospitò la famiglia del poeta Giovanni Pascoli, luogo della memoria e della poetica pascoliana, riapre al pubblico e si veste di quindi di nuovo per regalare a turisti e visitatori esperienze ed emozioni uniche in un luogo carico di storia e poesia.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 marzo, tre giorni di spettacoli, arte, musica, teatro con tanti ospiti per celebrare l’inizio di una nuova stagione di eventi e opportunità che faranno di Villa Torlonia una tappa fondamentale per chi vorrà vivere un’esperienza unica e suggestiva nella terra di Romagna.

L’intervento di recupero e riqualificazione degli spazi è stato realizzato grazie al contributo di oltre 452mila euro che il Comune di San Mauro Pascoli è riuscito ad aggiudicarsi attraverso il bando POR FESR Emilia Romagna Asse 5 – Valorizzazione delle risorse artistiche culturali ed ambientali azione 6.7.1 e dell’ulteriore contributo di 250mila euro di risorse regionali per la realizzazione del museo multimediale (legge regionale 40/2002), su un totale di 1milione e mezzo di euro. Un intervento importante che si è concentrato sul corpo sud est dell’intero compendio e costituisce la prosecuzione di una serie di interventi realizzati negli anni da quando la villa è divenuta di proprietà comunale; interventi finalizzati principalmente alla valorizzazione e promozione di Villa Torlonia come contenitore e polo culturale, nonché attrattore turistico, in sinergia con ilMuseo Casa Pascoli nell’ambito dell’ambizioso progetto culturale e partecipato Parco Poesia Pascoli.

“Finalmente abbiamo realizzato quello che all’inizio del percorso poteva sembrare solo un sogno – commenta il sindaco Luciana Garbuglia – un percorso che abbiamo intrapreso come Amministrazione attraverso il progetto partecipato del Parco Poesia Pascoli per promuovere Villa Torlonia come catalizzatore di cultura e spettacolo per

tutto il territorio e per valorizzare, in sinergia con Casa Pascoli, la poetica e la biografia di Giovanni Pascoli. Ora Villa Torlonia è pronta per regalare un’esperienza interattiva ed emozionale ai turisti e a tutti coloro che desiderano conoscere la poesia pascoliana, San Mauro e la Romagna. Ringrazio dunque la giunta regionale guidata dal presidente Bonaccini, e in particolare gli assessori Corsini e Mezzetti, che hanno saputo scommettere su Villa Torlonia permettendoci di proseguire e concretizzare il nostro ambizioso progetto del Parco Poesia Pascoli”.

“E’ una grande opera di riqualificazione che restituisce alla comunità di San Mauro Pascoli e a tutta l’Emilia-Romagna un edificio di grande pregio architettonico e di importanza storica che potrà svolgere un forte ruolo di attrattività turistica. – aggiunge l’assessore al Turismo della regione Emilia Romagna Andrea Corsini- Finanziato in parte con risorse della Regione, pari a circa 700mila euro, è un investimento che risponde in pieno alla nostra strategia di valorizzazione turistica che abbraccia l’intero territorio emiliano-romagnolo. Una meta fuori dai tradizionali circuiti e in grado di rispondere alle nuove esigenze di turismo esperienziale e motivazionale”.

La festa di inaugurazione partirà sabato 23 marzo alle ore 16,00 nella nuova Sala del Teatro con la presentazione del progetto e del percorso del Parco Poesia Pascoli alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, del Presidente della Destinazione Turistica Andrea Gnassi e del sottosegretario di stato Ministero dei Beni e attività culturali Lucia Borgonzoni. A seguire, nella Sala delle Tinaie si terrà l’inaugurazione della Mostra sulla storia del Sandalo “Dagli eroi alle dive. Il Sandalo” promossa da Comune di San Mauro Pascoli, LZ Communication.it, Cercal, Sammauroindustria, a cura di Maria Cristina Savani e Elisa Tosi Brandi. Successivamente sarà inaugurato e aperto al pubblico il Museo Multimediale Pascoliano.

Durante la serata sarà offerto un buffet di benvenuto a tutti i partecipanti e dalle ore 20,00 si terrà uno spettacolo pirotecnico e musicale. Alle 21,00 a conclusione della prima giornata nella Sala del Teatro si terrà lo spettacolo “Rugiada di sereno/Scroscio di tempesta” concerto dei Quintorigo, poesia di Giovanni Pascoli, per la regia di Mauro Bartoli, LabFilm.

Domenica 24 marzo oltre all’apertura della Mostra e del Museo Multimediale, la Sala del Teatro ospiterà nel pomeriggio si terrà il Concerto del complesso bandistico e del coro di voci bianche dell’Associazione “Amici della Musica” di San Mauro Pascoli. In serata alle 21,00 lo spettacolo anteprima in Romagna “Vita di Leonardo. L’avventura da vivere davvero” con Roberto Mercadini, produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Lunedì 25 marzo sempre nella Sala del Teatro Spettacolo “Sia cicala che formica! Prima il piacere… insieme al dovere” di e con Michele Dottiriservato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di San Mauro Pascoli.

Durante la tre giorni di inaugurazione gli spazi saranno allestiti con installazioni di aquiloni a cura di “ArteVento” in occasione di Artevento 2019 – 39esimo Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia. Inoltre sarà possibile visitare la Mostra Fotografica “Straordinari nell’ordinario” allestita nella Sala delle Tabacchine, a cura di Impronte di Teatro, associazione con sede a Villa Torlonia che promuove il teatro sociale.​