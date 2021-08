“San Marino Festival gentile”: programma del weekend

(Sesto Potere) – San Marino – 7 agosto 2021 – Per tre giorni la Repubblica di San Marino si veste di Gentilezza, piena espressione del suo essere il primo Stato Gentile al mondo. Infatti, fino all’8 agosto il “San Marino Festival gentile” anima i luoghi più significativi del centro storico per una kermesse diffusa con proposte tutte gratuite dedicate a declinare il valore della Gentilezza in incontri con ospiti internazionali, appuntamenti d’arte e spettacolo e momenti esperienziali rivolti a tutte le età.

Le tematiche abbracciate dalla manifestazione vanno a toccare vari settori della cultura e del sociale, affrontando i temi più urgenti e attuali, dalla politica all’economia, dall’ambiente al mondo animale, dalla scienza all’alimentazione, dalla filosofia alla comunicazione, dalla moda all’educazione, dall’impresa alla giustizia, dalla salute alla spiritualità, dall’arte allo spettacolo.

San Marino Festival Gentile, alla sua prima edizione, porta il sottotitolo “CHANGE! Costruire il cambiamento” a sottolineare come la gentilezza e i valori ad essa collegati, quali felicità, ottimismo, perdono, gratitudine, empatia, inclusione, per citarne solo alcuni, siano reali motori di cambiamento capaci di generare un significativo impatto sociale, a partire da comprovate evidenze scientifiche.

Il ricco palinsesto invita, quindi, a partecipare ai “salotti” tematici con ospiti di spicco guidati dal direttore scientifico del Festival Daniel Lumera, autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere, fondatore dell’Associazione di volontariato My Life Design ONLUS e promotore del movimento Italia Gentile, e dalla nota attivista, conduttrice e attrice Rosita Celentano, madrina d’eccezione della manifestazione.

Tra i relatori in programma oltre 30 grandi nomi di fama nazionale e internazionale, a partire dalla scienziata e docente di Harvard Immaculata De Vivo, fra le massime esperte al mondo nel settore dell’epidemiologia molecolare, della genetica del cancro e nello studio dei telomeri, che sarà in collegamento da Boston, mentre saranno in presenza il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, l’economista Giovanna Melandri, il medico Franco Berrino, il giornalista e scrittore Gian Antonio Stella, il cantautore e artista visivo Tricarico, il biologo e compositore a 432Hz Emiliano Toso, la ballerina solista del Teatro alla Scala Beatrice Carbone, il funambolo Andrea Loreni, lo storyteller Mick Odelli, il giornalista e scrittore Stefano Bettera, il regista, autore e produttore Thomas Torelli, il presidente di Sea Shepherd Italia Andrea Morello, l’attivista per il clima di Fridays For FutureSofia Pasotto e molti altri.

Inoltre, incontri culturali, attività esperienziali rivolte agli adulti e proposte dedicate a bambini e ragazzi, tenuti da professionisti e specialisti della propria disciplina, si susseguono dalla mattina presto fino al tardo pomeriggio sia del sabato che della domenica, così da regalare al pubblico la possibilità di toccare con mano i benefici di buone pratiche che vanno dal movimento, alla musica, all’alimentazione, al contatto con la natura. Tra le proposte troviamo sessioni di yoga, momenti di meditazione e attivazioni bioenergetiche, danza gentile, camminate tra cultura e natura, laboratori educativi per i più piccini, fino ad un momento speciale all’insegna del gusto con il campione del mondo italiano di gelateriaEugenio Morrone, che proporrà la degustazione dell’esclusivo “Gelato Gentile” creato appositamente per l’occasione.

Completano, infine, proposte artistiche e culturali, come la mostra “Isabella Mandelli: Il mondo gentile dei Barabubbles”, visitabile sino al 1 settembre e da un’asta di beneficenza domenica sera a favore dell’Associazione My Life Design Onlus a sostegno del movimento Italia Gentile; mentre conclude il Festival lo spettacolo di balletto con protagonista la prestigiosa compagnia Les Italiens de l’Opéra de Paris, in cui la grande danza celebra la gentilezza con i primi ballerini e i solisti italiani dell’Opéra di Parigi.

Organizzata dall’Associazione UnonellUno, presieduta dall’Avv. Maria Selva, e promossa in collaborazione con il movimento Italia Gentile, progetto dell’Associazione My Life Design ONLUS, la manifestazione si pone in continuità con la proclamazione della Repubblica di San Marino primo Stato Gentile al mondo, avvenuta lo scorso anno alla presenza di Daniel Lumera.

Entrando nel vivo del programma, ieri il momento inaugurale è stato ritmato dai tamburi della Federazione Balestrieri Sammarinesi. A seguire i saluti degli organizzatori e delle Istituzioni, il Segretario Fabio Righi ed il Segretario Roberto Ciavatta, del main partner Cassa di Risparmio e delle medaglie olimpiche Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, accompagnati sul palco anche ds Filiberto Felici, presidente della Federazione Sport Speciali di San Marino. Un dialogo sullo sport gentile e sul cambiamneto che ha visto sul palco anche la pallavolista Fabiola Facchinetti.

Si sono poi susseguiti i “salotti” moderati da Rosita Celentano e Daniel Lumera: il primo dal titolo “L’ambiente interiore: un nuovo modo di essere umani” ha visto in dialogo lo storyteller Mick Odelli, l’esperta di feng shui Paola Neglia, i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, lo scrittore Stefano Bettera e il manager culturale sammarinese Paolo Rondelli.

Proseguendo sul palco si sono ampliate le riflessioni sul concetto di “moda sostenibile” con il regista Thomas Torelli, l’imprenditore Matteo Ward, la docente universitaria Dafne Chanaz e l’attivista membro di Fridays for Future – Mantova Sofia Pasotto.

SABATO 7 AGOSTO sveglia all’alba per iniziare la giornata con una serie di attività esperienziali: appuntamento quindi al Cantone della funivia alle 5.15 per il Saluto al Sole e rilassamento con Sabrina Rossi, cui segue alle 7 la lezione di Ananda Yoga, sempre con Sabrina. Alle 8 nell’atmosfera raccolta del giardino dell’antico Monastero di Santa Chiara (ingresso da Via Eugippo), oggi sede dell’Università, ci si ricarica con Attivazioni bioenergetiche e meditazione guidate da Valeria Pompili, quindi alle 10 al Teatro Titano (in Piazza Sant’Agata 5) si possono seguire le lezioni tra movimento e vibrazioni sonore di Movenze al Femminile e alle 11Danza Gentile con la ballerina e Ambasciatrice di Italia Gentile Beatrice Carbone.

Al Giardino dei Liburni dalle ore 10 alle 12 per i bambini dai 6 ai 10 anni e poi dalle ore 16 alle 17.30 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni la counselor e formatrice Valeria Pompili, responsabile dell’area educativa dell’Associazione My Life Design Onlus, propone un Educational Lab, spazio in cui fare esperienza di se stessi nella consapevolezza di sé e dell’altro, incentrandosi sull’ascolto, l’immaginazione e la creatività, attraverso il metodo My Life Design® ideato da Daniel Lumera.

Il pomeriggio è all’insegna degli eventi speciali con ritrovo alle ore 15 alla Galleria della Cassa di Risparmio per incontrare la manager e artista eco-sociale Isabella Mandelli e farsi accompagnare in speciali visite guidate nella magica e gioiosa atmosfera della mostra Il mondo gentile dei Barabubbles, dove “l’errore non esiste”.

Alle 16, ora di merenda, uscendo dalla Galleria siamo tutti invitati alla vicinissima Cremeria del Titano per provare il nuovo gusto del Gelato Gentile firmato da Eugenio Morrone, campione del mondo in carica di gelateria, che, intervistato da Rosita Celentano, ci racconterà la sua speciale e irresistibile creazione all’insegna del benessere e dell’alta qualità. Quindi, per restare in tema alimentazione, alle 17 al Caffè del Titano la dottoressa sammarinese Simona Casadei, oncologa nutrizionista, presenta al pubblico il suo ultimo libro “Live love eat!”.

Alle ore 18 riprendono i salotti in Cava dei balestrieri, guidati da Rosita Celentano e Daniel Lumera, con il dialogo che vede protagonista il medico ed epidemiologo di fama nazionale Franco Berrino, fondatore dell’associazione La Grande Via, per approfondire “Cos’è l’Alimentazione gentile?”.

Segue alle ore 19 “Mondo Animale”, confronto sulla ricchezza relazionale e la salvaguardia del regno animale, dalla terra al mare, insieme ad Andrea Morello, al fondatore del Santuario Capra Libera Tutti Massimo Manni (in collegamento) e al fondatore di Dog’s Soul Giuseppe Luscia.

Il sabato si conclude alle ore 21 con un curioso viaggio nel tema “Della Musica e Dell’Equilibrio”, tra parole, silenzi, gesti e suoni con Tricarico, Andrea Loreni, Emiliano Toso e Beatrice Carbone.

La programmazione di DOMENICA 8 AGOSTO prende il via alle 7 grazie alla lezione di Ashtanga Yoga tenuta da Ilaria Zetti al Cantone della funivia, cui seguono alle 8Attivazioni bioenergetiche e meditazione guidate da Valeria Pompili sempre nel giardino dell’antico Monastero di Santa Chiara.

Quindi l’invito è di lasciare per qualche ora San Marino per partecipare nella vicina città gentile di Verucchio (Rimini) al particolare evento off del Festival: un “esercizio di silenzio e solitudine condivisa” dal titolo In cammino con Dante di e con l’attore Silvio Castiglioni, con partenza alle ore 10 dal Convento di Santa Croce a Villa Verucchio e arrivo intorno alle 12 alla Rocca Malatestiana di Verucchio per il ristoro nella Sala delle Feste (per questa attività è richiesto un contributo di € 15 da versare direttamente agli organizzatori, per info e prenotazione obbligatoria tel. 0541-670280 e roccaverucchio@atlantide.net).

Al Giardino dei Liburni si rinnova anche domenica dalle ore 10 alle 12 per i bambini dai 6 ai 10 anni e poi dalle ore 16 alle 17.30 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni la proposta dell’Educational Lab con Valeria Pompili.

Il pomeriggio riprende alle 14.30 con un Bagno Sonoro con le Campane Tibetane tenuto da Mariano Minolfo nel giardino del Monastero di Santa Chiara, cui segue sempre nella stessa cornice alle 15.30 la lezione di Danza Gentile seguita alle 16.30 dall’esperienza delle Movenze al Femminile, entrambe guidate da Beatrice Carbone.

Alle ore 17.30 si torna quindi in Cava dei balestrieri per i salotti con Daniel Lumera che aprono con “Le Parole gentili della Politica” insieme a Giovanna Melandri e Gian Antonio Stella.

Segue alle 18.30 l’approfondimento scientifico “Lo dice la Scienza” con Immaculata De Vivo (in collegamento), Giacomo Rizzolatti e il giornalista sammarinese Sergio Barducci.

Conclude gli incontri, alle 19.30, una riflessione su “La nuova Leadership gentile” con la giornalista e senatrice Francesca Scopelliti, la presidente di SIT Group Neni Rossini, Isabella Mandelli, Valeria Pompili e l’avvocato Maria Selva, promotrice del Festival.

Il gran finale del San Marino Festival Gentile è atteso al Teatro Titano alle ore 21 con lo spettacolo di balletto della compagnia Les Italiens de l’Opéra de Paris, dove tra variazioni e pas de deux del grande repertorio classico e coreografie contemporanee si potrà vivere l’emozione della gentilezza che si fa musica e bellezza nel movimento.

In occasione del balletto, il Foyer del teatro espone una preziosa selezione di acquerelli di diversi formati che l’artista Isabella Mandelli ha scelto di donare per una speciale asta di beneficenza a favore dell’Associazione My Life Design Onlus per sostenere il movimento Italia Gentile. Chiunque voglia aggiudicarsi una o più fra le dieci opere esposte non dovrà far altro che inviare un’e-mail con la propria offerta a partire dalle ore 21 e fino alle 23.30 a info@sanmarinofestivalgentile.com indicando il proprio nome e cognome, i contatti diretti e il numero di lotto di riferimento. L’aggiudicatario verrà, quindi, contattato tramite e-mail per completare la donazione.

San Marino Festival Gentile è organizzato dall’Associazione UnonellUno e promosso in collaborazione con il movimento Italia Gentile, progetto dell’Associazione My Life Design ONLUS, con il patrocinio delle Segreterie di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, l’Istruzione e la Cultura, la Sanità e Sicurezza Sociale, il Turismo della Repubblica di San Marino e il contributo dei Main SponsorCassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Spa e My Life Design SRL Benefit e del Kind sponsorVivida International.



L’ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (con la sola eccezione dell’evento off a Verucchio). È necessario mostrare la ricevuta Eventbrite di prenotazione all’ingresso. Gli eventi si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Per informazioni e prenotazioni: www.sanmarinofestivalgentile.com