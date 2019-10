Rugby, Romagna RFC ricevuta dal sindaco Lattuca

(Sesto Potere) – Cesena – 16 ottobre 2019 – La prima squadra del Romagna RFC, capitanata da Fabio Sgarzi, è stata ricevuta dal Sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Alla vigilia della prima di campionato con il Pesaro Rugby, in programma domenica allo Stadio del Rugby di Cesena, l’incontro ha fornito l’occasione per celebrare l’inizio della nuova avventura in Serie A dei galletti, che nella passata stagione hanno conquistato la promozione di livello nazionale con una squadra giovanissima (età media tra i 23 e i 24 anni) e interamente romagnola: la stessa che si appresta a disputare la Serie A, seconda categoria nazionale, continuando così a rappresentare tutta la Romagna.