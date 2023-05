(Sesto Potere) – Meldola, 31 maggio 2023 – Sono pronti a salire in mountain bike anche quest’anno i “Messaggeri della Ricerca”, gli sportivi guidati da Daniele Avolio che da undici anni, con i loro tour, raccolgono fondi per la ricerca oncologica in favore di IRST “Dino Amadori” Irccs e sensibilizzano la popolazione alla lotta al cancro. La Toscana è il territorio scelto per il 2023 dai ciclisti che pedaleranno per le strade della Val d’Orcia, nel Senese, il 2 e 3 giugno, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Escursionando – I sentieri della Ricerca”.

Il primo giorno Avolio e i suoi compagni di viaggio si cimenteranno con “Il sentiero degli Eroi”. Cinquanta chilometri circa in un percorso che toccherà, partendo da Spedaletto, le località di Bagno Vignoni, Castello Vignoni, San Quirico d’Orcia, Cosona, Lucignano d’Asso, Sant’Anna in Camprena, Pienza, Monticchiello e chiusura del circuito a Spedaletto. Alle 13.30 circa, nella splendida cornice di Piazza Pio II di Pienza, verrà consegnata al sindaco della città, Manolo Garosi, la Pergamena dei “Messaggeri della Ricerca” come legame con IRST.

Il 3 giugno, il gruppo sarà impegnato sulle strade de “Il sentiero dei Santi e dei Re” che ricalcherà nei suoi sessanta chilometri alcuni scorci del giorno precedente, toccando ancora Spedaletto, Bagno Vignoni, Castello Vignoni e poi Casalta, Castelnuovo dell’Abate, Sant’Antimo, Montalcino, San Quirico d’Orcia e ritorno a Spedaletto. Anche in questo caso, alle 13.30 è prevista la consegna della Pergamena al sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli.

Come gli anni precedenti, attraverso questa impresa sportiva e solidale, volontaria e autofinanziata, i promotori puntano a far crescere l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti della lotta ai tumori. Quello dei “Messaggeri della Ricerca” è un progetto avviato nel 2009 da Daniele Avolio con un format che prevede il passaggio in diversi territori italiani, con percorsi in bicicletta, per promuovere IRST e sostenere l’attività dei ricercatori.