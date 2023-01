(Sesto Potere) – Rimini – 11 gennaio 2023 – Monitorare i ponti sul torrente Tavollo, al confine tra Emilia-Romagna e Marche, in previsione di possibili alluvioni quali la piena centenaria e bicentenaria.

Lo chiede con un’interrogazione Matteo Montevecchi (consigliere regionale della Lega) che intende accertare “se sono state effettuate verifiche di stabilità e se, in seguito ai monitoraggi, l’alveo del torrente Tavollo è in grado di sopportate la piena centenaria e bicentenaria, specialmente in corrispondenza delle arcate dei ponti che lo attraversano”.

“Il torrente Tavollo, che scorre al confine tra le Marche e l’Emilia-Romagna – precisa il consigliere leghista – anche l’autunno appena trascorso ha presentato una situazione di potenziale pericolo. La tragica alluvione che ha colpito la vicina regione Marche il 15 settembre scorso, ha messo in evidenza l’importanza della continua manutenzione dei fiumi ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico”.

Con queste premesse per Matteo Montevecchi si rende dunque necessario il monitoraggio della capacità dell’alveo del torrente “specie nei tratti ritenuti più a rischio”.