Riapertura cripta Mussolini, Pd Predappio: “Affermazioni del sindaco Canali preoccupanti e contraddittorie”

(Sesto Potere) – Predappio – 27 luglio 2019 – “Le affermazioni del neo sindaco di Predappio Roberto Canali in vista della manifestazione nostalgica per il 136o anniversario della nascita di Mussolini sono preoccupanti e contraddicono quanto dichiarato dallo stesso in occasione del confronto elettorale. Ciò che ci preme sottolineare e stigmatizzare è l’dea del Sindaco di coniugare lo sviluppo turistico del Comune alla semplice apertura della cripta che ospita le spoglie di Mussolini, facendo diventare l’apologia nei confronti del dittatore responsabile di ingiustizie e lutti per il nostro paese, il “volano” dell’economia locale” questo è quanto dichiarato in una nota dal Pd di Predappio.

“La stessa riapertura della cripta, decisa come la chiusura, dalla famiglia che ne è proprietaria, viene presentata come una grande aspirazione (dallo stesso sindaco di Predappio, ndr), dopo che per decenni essa ha funzionato come ricettacolo di atteggiamenti fondati sul non rispetto del luogo e dei valori della nostra Costituzione”: è la considerazione critica del Pd , che tiene a precisare che nella valutazione di questo episodio non ci si riferisce: “allo svolgimento della manifestazione o all’opera di apologia effettuata dai negozi di souvenir, perché sappiamo che l’intervento su questi aspetti non riguarda l’Amministrazione comunale, ma altre autorità (Prefettura e Magistratura) che dovranno assumersi le loro responsabilità”.

Il Pd di Predappio ricorda che: “Per quasi un decennio la nostra (nel senso delle giunte di centrosinistra, ndr) Amministrazione comunale ha lavorato per trasformare l’immagine deteriore del nostro comune percepita in tutto il

mondo, contrapponendo ai comportamenti apologetici e celebrativi i valori della cultura e della conoscenza e ciò evitando la sollecitazione di iniziative repressive o autoritarie. Di questa volontà è testimonianza il progetto di recupero dell’Ex Casa del fascio (vedi foto in alto) destinata ad ospitare un centro di documentazione internazionale con esposizione permanente finalizzato a storicizzare un’epoca che sembra non passare mai, e a diffondere soprattutto fra i giovani i valori costituzionali”.

“Ebbene, spostando tutta l’attenzione sulla cripta Mussolini il Sindaco Roberto Canali non fa che tentare un colpo di spugna su tutto ciò e su quanto negli ultimi anni si è fatto anche in campo turistico su temi dotati di grande prospettiva per il futuro come l’ambiente, l’enogastronomia e l’offerta culturale. Infine non vorremmo che in nome del valore strategico assegnato alla tomba di Mussolini la nuova Amministrazione comunale finisse in una deriva apologetica, magari immaginando anche un impiego di risorse pubbliche, che non potrebbe mai essere accettato”: conclude il Pd di Predappio.