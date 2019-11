Regionali, Morrone (Lega): abbiamo le carte in regola per vincere e governare

(Sesto Potere) – Forlì – 23 novembre 2019 – “L’aeroporto di Forlì può puntare al futuro grazie a una cordata di imprenditori privati e a una classe politica oggi in maggioranza, con in testa il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto in tutte le sedi. Ma se fosse stato per il Partito democratico e renziani vari, lo scalo forlivese sarebbe solo un vago ricordo. Se la sinistra pensa di utilizzare i nostri territori per risolvere le loro divisioni interne forse dovrebbe farsi un serio esame di coscienza. Anche per questo la loro credibilità è in caduta libera, tanto che il loro candidato, l’uscente Stefano Bonaccini, pur supportato dalle truppe degli ex, sembra un uomo quotidianamente sull’orlo di una crisi di nervi”: afferma in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.

Un riferimento il suo anche alle affermazioni dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna Roberto Fagnani che in occasione della presentazione del gruppo di Italia Viva a Ravenna aveva proprio parlato di infrastrutture, come il porto di Ravenna e l’aeroporto di Forlì.

Sempre Jacopo Morrone, nel corso della cena organizzata ieri sera, 22 novembre, a San Mauro Mare dalle sezioni della Lega del comprensorio del Rubicone, che ha visto riuniti quasi 200 commensali (vedi foto), complimentandosi con gli animatori dell’evento, Veniero Pasolini, Patrizia Acini e Nicola Ravagli, ha ricordato che: “la Lega in Romagna è una squadra compatta, coesa e unita che ha lavorato sul territorio e non molla. Abbiamo le carte in regola per vincere e andare a governare la Regione. Constatiamo che Bonaccini, dopo aver snobbato la Romagna per anni, solo ora, a poco più di due mesi dalle elezioni, si ricorda del nostro territorio, promettendo risorse e progetti. Ma i romagnoli sono intelligenti e hanno memoria lunga. Questi trucchetti non li ingannano”.