Regionali, il M5S presenterà proprie liste in Emilia-Romagna

(Sesto Potere) – Bologna – 22 novembre 2019 – Alle ore 20 di ieri, giovedì 21 novembre 2019, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto esprimere la propria opinione per decidere se il MoVimento 5 Stelle dovesse osservare una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali, evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria.

Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto.

Il quesito della votazione recitava così: Vuoi che il MoVimento 5 Stelle osservi una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria?

Il 29,4% ha risposto “sì” (pari a 8.025 voti) ed il 70,6% “no” (19.248 voti). Dunque il M5S presenterà proprie liste nelle due regioni. In Emilia-Romagna si vota il prossimo 26 gennaio 2020.

All’area voto di Rousseau hanno registrato un picco di 145 richieste al secondo all’apertura e le richieste si sono poi lentamente stabilizzate sulle 86 richieste al secondo. I promotori della votazione on line assicurano che non s’è registrato nessun rallentamento nel sistema.