Regionali, aperta la sede del comitato elettorale dei candidati PD

(Sesto Potere) – Forlì – 11 gennaio 2020 – E’ stato inaugurato oggi pomeriggio la sede del comitato elettorale dei candidati del PD alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Sono stati scelti come quartier generale i locali di piazza Saffi, 2, ormai sede storica di molte sfide e candidature elettorali importanti (per ultimo vi si era insediato Zattini, ma la scelse anche Marco di Maio, ndr).

il taglio del nastro

In tanti forlivesi sono passati per incontrare i Dem in questa occasione. E per facilitare l’incontro e l’ascolto il comitato resterà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.

“Abbiamo scelto questo spazio nel cuore del capoluogo per potere essere, con un punto di riferimento fisso, tra la gente – raccontano Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli -. Stiamo girando il territorio in lungo e in largo proprio per incontrare le persone, raccogliendo impressioni, idee, consigli e cercando di farci portatori delle istanze della cittadinanza in Regione, se gli elettori lo vorranno”.

Ha portato i saluti Daniele Valbonesi , il segretario territoriale del Pd, che ha richiamato le proposta del segretario nazionale Zingaretti (che ha annunciato dalle colonne di Repubblica l’intenzione di rifondare il partito aprendolo alla società ed ai movimenti, ndr) e poi ha sottolineato l’importanza del modello emiliano-romagnolo portato avanti dal governatore uscente e ricandidato Bonaccini: “Un modello costruito su una visione e un’azione comune, sulla coesione tra generazioni, tra territori, tra strati sociali diversi. Penso agli asili nido gratuiti, al patto sul lavoro, al patto sul clima, ai fondi per la non autosufficienza. Per contro , dall’altra parte: un prospettiva impalpabile , gli avversari sono assenti, c’è una candidata (il riferimento è a Lucia Borgonzoni , ndr) debole, con un profilo non all’altezza della sfida che l’attende. Mentre Bonaccini , instancabile, incontra i territori e la gente, ed è un segnale importante che chiuderà la campagna elettorale in Romagna, con l’appuntamento di Forlì del 24 gennaio, al Palagalassi”.

i candidati e valbonesi

L’appello finale dei candidati e candidate Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli è a spiegare ai cittadini, agli elettori, agli indecisi il lavoro svolto dall’amministrazione regionale fino ad oggi, illustrare i tanti provvedimenti adottati in materia di economia e lavoro, di diritti , sostenibilità, pari opportunità, diritto allo studio e in ambito culturale.

“Partire da qui per muovere un ulteriore passo avanti: questa è la sfida del 26 gennaio”: conclude il segretario Dem forlivese Valbonesi.