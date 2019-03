Reggio Emilia, sequestrati prodotti contraffatti destinati ad eventi fieristici

(Sesto Potere) – Reggio Emilia – 28 marzo 2010 – Sequestrati prodotti contraffatti destinati ad eventi fieristici, l’operazione disposta dal Prefetto di Reggio Emilia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed attuata in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia, ha interessato le principali direttrici e canali di approvvigionamento di tali prodotti, pervenendo al controllo di numerosi operatori economici, sia nel capoluogo di provincia che a Scandiano.

In tale contesto sono stati individuati due soggetti di origini senegalesi, entrambi cinquantenni, residenti a Reggio Emilia e Gualtieri, i quali detenevano per la vendita, prodotti di abbigliamento e pelletteria con marchi contraffatti.

Oltre al sequestro dei prodotti da essi detenuti, la Guardia di Finanza ha immediatamente eseguito la perquisizione delle abitazioni e dei locali nella disponibilità dei due soggetti pervenendo al sequestro di decine di capi, per lo più borse e borselli, di note marche (Gucci, Prada, Chanel, Moschino e Burberry), tutti abilmente contraffatti e privi dei requisiti previsti per la sicurezza dei prodotti.

Si stima che la merce sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe permesso di conseguire illeciti ricavi per oltre 5.000,00 euro, oltre ai rischi per la salute dei consumatori.

I due soggetti sono stati denunciati alla locale Autorità Giudiziaria per violazione delle norme di legge a tutela dell’autenticità dei marchi.