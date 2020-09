Referendum e regionali, alle 19 affluenza al 30%

(Sesto Potere) – Roma – 20 settembre 2020 – Per il referendum costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari , oggi , alle ore 19, ha votato a livello nazionale il 29,94%, alle ore 12 aveva votato il 12,25% degli aventi diritto. La percentuale più alta si registra in Valle d’Aosta con il 44,35%, la più bassa in Sicilia, con il 16,97%.

scheda elettorale elezioni urna

Oggi si vota anche per le elezioni Regionali in quattro regioni: Campania, Liguria, Puglia e Veneto. Alle ore 19 ha votato il 26,47% in Campania, il 32,07% in Liguria, il 27,60% in Puglia e il 35,58% in Veneto, l’affluenza più alta.

Si vota anche per le elezioni amministrative in 962 comuni , alle urne i cittadini di numerosi capoluoghi di provincia, tra cui: Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria, Trani, Trento e Venezia, di cui tre sono anche capoluoghi di regione. Complessivamente, per il rinnovo degli enti locali interessati, si registra alle ore 19 l’affluenza più alta in Umbria, con il 43,40%, poi l’Emilia-Romagna con il 41,78% e poi il Piemonte con il 40,11%. Affluenza più bassa nel Molise con il 29,93%. La media nazionale è 36,92%.

Si vota in due giorni: oggi, domenica 20 settembre, e domani lunedì 21 settembre. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Poi, seguirà lo spoglio.