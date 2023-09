(Sesto Potere) – Ravenna – 25 settembre 2023 – Al terminal crociere di Porto Corsini sono terminate le operazioni di sbarco dei 28 profughi (11 uomini, 9 donne e 8 minori accompagnati) soccorsi dalla imbarcazione Life Support di Emergency, che saranno accolti in provincia di Ravenna.

“Si uniranno alle tantissime persone già accolte nel nostro territorio. Queste persone sono arrivate qui con un viaggio in nave più lungo del previsto con tutti i rischi connessi; come è successo le altre volte, la nostra comunità è pronta ad accoglierle nel modo migliore possibile e con tutta l’umanità che serve, mettendo in campo l’opportuna risposta sanitaria, amministrativa e di controllo”: afferma in una nota il sindaco di Ravenna e presidente della provincia Michele De Pascale.

“Ravenna è e sarà sempre ospitale, per il momento il sistema di accoglienza locale regge, mentre quello che non regge è l’idea di accoglienza di questo Governo, che negli anni ha smontato due aspetti fondamentali: quello culturale, cioè l’insegnamento della lingua italiana, e quello socio-economico, quindi le attenzioni alle fragilità sociali e la connessione con il mondo del lavoro. Ciò che si continua a non capire è che se non si investe in un’accoglienza orientata al lavoro, all’inserimento e all’integrazione non si fa altro che produrre clandestinità e rendere queste persone prive degli strumenti minimi per potersi integrare e per poter lavorare”: aggiunge De Pascale.

“Si dovevano bloccare gli sbarchi e invece si sono moltiplicati e di questo se ne può fare una colpa alla propaganda precedente all’insediamento del Governo, invece l’attuale grave colpa del Governo – che viene anche rivendicata – è quella di non investire sullo strumento fondamentale della connessione con il lavoro, peraltro in un momento in cui in molti settori professionali abbiamo grande bisogno di occupazione. Questa è la direzione su cui è necessario e urgente lavorare”: ha continuato De Pascale.