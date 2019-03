Prefettura di Ravenna, relazione annuale Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso

(Sesto Potere) – Ravenna – 27 marzo 2019 – La prefettura di Ravenna informa che anche quest’anno, a conclusione del periodo indicato dalla legge, è stata pubblicata la relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e dall’Ufficio del Commissario. La relazione, che contiene elementi di dettaglio sull’attività svolta dal predetto Ufficio, con il prezioso contributo delle Prefetture, è accessibile sul relativo sito istituzionale del ministero dell’Interno: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_anno_vittime_mafia_2018.pdf



Nel 2018 sono pervenute 954 istanze di accesso al Fondo di rotazione, il 2% in più rispetto all’anno precedente (936), per un importo complessivo di € 65.250.724,67.

Anche nel 2018 la proporzione tra persone fisiche e giuridiche è sostanzialmente confermata nel raffronto con i due anni precedenti, essendo state presentate dai privati complessivamente 559 istanze che rappresentano il 59% del totale (il numero si riferisce alle istanze presentate, tenendo però conto che una stessa persona può avanzare più

domande per lo stesso fatto criminoso: per provvisionale, spese legali, più sentenze di condanna a carico di coimputati, più risarcimenti disposti con sentenze di condanna), mentre quelle prodotte dagli enti e dalle associazioni sono state 395, ossia il restante 41%.

Negli ultimi anni le istanze delle persone fisiche hanno superato quelle delle associazioni invertendo il trend negativo che aveva fatto registrare negli anni precedenti un consistente aumento delle istanze presentate dalle associazioni, anche di recente istituzione.

Sotto il profilo della distribuzione territoriale le istanze provengono quasi esclusivamente (95% del totale) dalle 4 regioni meridionali, tradizionalmente più esposte ai fenomeni mafiosi (Sicilia, Campania, Calabria e Puglia), mentre

per il rimanente 5% spicca il Lazio con 32 istanze e seguono, con uno scarto rilevante, la Lombardia e l’Emilia Romagna, da cui provengono rispettivamente 5 e 4 domande.

In particolare sono state presentate le seguenti istanze: 545 dalla Sicilia, da cui provengono il 57 % delle istanze anche se si registra un decremento dell’8% rispetto all’anno precedente; 302 dalla Campania (32% delle istanze), dove invece nel raffronto con il 2017 il numero delle istanze è aumentato del 33%; 33 dalla Calabria (quasi il 4% delle istanze) con un significativo incremento rispetto all’anno precedente (9 istanze); 32 dal Lazio, raddoppiato rispetto al 2017; e 28 dalla Puglia (poco più del 3% delle istanze) 7 in meno rispetto a quelle presentate nel 2017.

Per le altre Regioni – quelle del Centro Nord sono state presentate istanze: 5 dalla Lombardia; 4 dall’Emilia Romagna; 2 dalla Toscana ed 1 dal Piemonte, dalle Marche e dalla Sardegna.

Sempre a Ravenna , giovedì 21 marzo, Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Prefetto Enrico Caterino ha ricevuto in Prefettura i familiari delle vittime (vedi foto in alto) anche alla presenza del sindaco della città, Michele De Pascale .