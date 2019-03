Ravenna, piazza gremita contro l’emendamento ‘blocca-trivelle’

(Sesto Potere) – Ravenna – 18 marzo 2019 – “Questa piazza ci dice che la direzione da seguire è quella delle rinnovabili, è in continuità con la bella manifestazione per l’ambiente di ieri, ma dice anche che le rinnovabili non sono ancora sufficienti a soddisfare il fabbisogno del paese” così il presidente nazionale CNA, Daniele Vaccarino, a conclusione della manifestazione “Per l’energia italiana accendiamo il buon senso”.

Un’iniziativa , promossa dall’amministrazione comunale, che s’è svolta sabato 16 marzo in Piazza del Popolo a Ravenna, alla presenza di delegazioni di imprese e lavoratori da Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Basilicata.

Un evento a cui hanno aderito 11 organizzazioni imprenditoriali e sindacali con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ravenna, un’aggregazione nata per difendere i lavoratori e le imprese del settore energetico, sostenendo la transizione energetica, le fonti rinnovabili e l’estrazione del gas naturale italiano, e per convincere il Governo a cambiare rotta in merito al blocco delle attività estrattive.

Una piazza che ha chiesto al Governo di ritirare l’emendamento ‘blocca-trivelle’ che si tradurrebbe nella paralisi dell’attività di estrazione del metano. Attività che coinvolge le piccole e medie imprese del territorio.

“Serve un’energia di transizione e il gas è la risposta giusta. I provvedimenti di questo governo rischiano di penalizzare le imprese e i lavoratori di questo settore e consegnarlo a realtà estere mettendo in crisi la nostra economia. L’iniziativa che il governo ha avuto è sbagliata, non scientificamente provata e demagogica”: ha aggiunto Daniele Vaccarino.

L’adesione alla manifestazione è nata sulla base di un documento stilato alcune settimane fa da Confindustria, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative, Agci, Confcommercio, Confimi Industria, Cgil, Cisl e Uil. Ha aderito anche il ROCA Ravenna Offshore Contractors Association. Diverse anche le adesioni politiche da parte dei partiti di opposizione (Pd, Pri, Articolo 1, Forza Italia) mentre nessun segnale è arrivato dalle forze di governo: né dalla Lega né dal M5S.