Primo weekend di controesodo con traffico intenso ma senza criticità nelle strade Anas

(Sesto Potere) – Bologna – 23 agosto 2021 – S’è concluso il primo fine settimana di controesodo con traffico intenso ma senza particolari criticità sulle principali direttrici verso i centri urbani, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dalle città.

Bollino rosso dal pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di ieri con traffico intenso ma generalmente scorrevole sui 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane).

I flussi veicolari consistenti sono cominciati sabato per intensificarsi gradualmente fino al pomeriggio di ieri sull’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”.

Volumi di traffico in aumento si sono registrati in particolare sulla statale 18 “Tirrena Inferiore” che collega le regioni di Calabria, Basilicata e Campania e sulla statale 336 Dir “Diramazione per Aeroporto della Malpensa” in Lombardia.

Autostrada_A14 Forlì

Traffico sostenuto anche sulla statale 26 in Valle D’Aosta direzione Monte Bianco, in Emilia-Romagna sulla statale 3 bis “Tiberina” e code in A14 a Castel San Pietro Terme e Bologna San Lazzaro, in Abruzzo sulla statale 16 “Adriatica” e in Sicilia lungo la Tangenziale Ovest di Catania e sulle autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo”.

In Sardegna i maggiori flussi di traffico si sono registrati in serata sulla statale 125 Var “Orientale Sarda” e sulla statale 554 “Cagliaritana”.

Nel weekend appena trascorso, inoltre, il traffico ha subito dei rallentamenti a causa di alcuni incidenti che si sono verificati in Toscana sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” e sul Raccordo di Pistoia e in Friuli-Venezia Giulia sul Raccordo Autostradale di Trieste.

Domenica da bollino rosso anche sulla rete di Autostrade per l’Italia, in particolare in A22 del Brennero, per l’intenso flusso di turisti che dalla Germania hanno scelto l’Italia per le vacanze di fine agosto.