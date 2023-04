(Sesto Potere) – Roma – 8 aprile 2023 – Pasqua è per moltissimi italiani l’occasione perfetta per visitare luoghi vecchi e nuovi approfittando di un weekend lungo: ma quali sono le località più gettonate? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Pasqua, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone per destinazione nonché il prezzo medio delle case vacanze.

Gli italiani prediligono le località italiane, ma alcuni non rinunciano all’estero!

Si conferma la tendenza che vede gli italiani prediligere località nostrane rispetto a quelle estere, le quali però risultano di numero superiore rispetto al solito: se lo scorso anno solamente 4 delle prime 30 destinazioni per Pasqua erano straniere (ma non dimentichiamo il contesto di un anno fa in cui la situazione post-pandemica stava normalizzandosi, è vero, ma nella quale era comunque vigente qualche piccolo adempimento per recarsi in alcune località estere), quest’anno il numero delle località oltre confine è più che raddoppiato salendo a 9: 4 in Francia a cominciare dalla prima in classifica Parigi , 4 in Spagna tra cui spicca Barcellona al terzo posto, cui si aggiunge Praga; la capitale ceca si piazza al 12mo posto.

Più nel dettaglio la classifica vede ai primi 25 posti:

1 Parigi Francia 2 328€ 2 Roma Lazio 5 232€ 3 Barcellona Spagna 1 261€ 4 Napoli Campania 4 144€ 5 Torino Piemonte 2 135€ 6 Firenze Toscana 5 230€ 7 Nizza Francia 3 157€ 8 Bologna Emilia-Romagna 3 162€ 9 Viareggio Toscana 4 142€ 10 Alassio Liguria 4 157€ 11 Assisi Umbria 2 130€ 12 Praga Repubblica Ceca 4 168€ 13 Palma di Maiorca Spagna 7 211€ 14 Siena Toscana 2 160€ 15 Livigno Lombardia 3 217€ 16 Diano Marina Liguria 2 138€ 17 Madrid Spagna 2 195€ 18 Milano Lombardia 3 208€ 19 Finale Ligure Liguria 2 134€ 20 Cannes Francia 2 167€ 21 Rimini Emilia-Romagna 4 121€ 22 La Spezia Liguria 2 145€ 23 Capaccio Paestum Campania 4 91€ 24 Riccione Emilia-Romagna 5 146€ 25 Marina di Ragusa Sicilia 3 94€

Parigi è la località più gettonata per le vacanze di Pasqua 2023 per gli italiani. Roma seconda, è la prima delle italiane. Terza Barcellona.

Un podio alquanto esterofilo per i vacanzieri del nostro Paese in questo ponte pasquale, e la cosa non sorprende: la voglia di valicare i confini nazionali trova conferma nel fatto che Parigi sia la località più gettonata e nel terzo posto di Barcellona. Roma è la prima delle italiane, a conferma del fatto che la città eterna non smetta mai di emanare il suo fascino unico e inimitabile. La top 5 continua con Napoli e Torino. Sesta Firenze mentre al settimo posto troviamo la terza località estera: si tratta di Nizza, città francese di poco al di là del confine ligure, che precede Bologna all’ottavo posto, Viareggio al nono e Alassio a chiusura della top 10.

Liguria regina del ponte pasquale con 4 mete. Toscana ed Emilia-Romagna seguono con 3.

La Liguria piazza ben 4 località nella top 30, tra cui Alassio unica in top 10. Diano Marina 16ma, Finale Ligure 19ma e La Spezia 22ma. La Toscana di località ne piazza 3 nella classifica di cui ben 2 in top 10 (Firenze sesta e Viareggio nona), oltre al 14mo posto di Siena. Stesso numero per l’ Emilia-Romagna : oltre a Bologna ottava, anche Rimini 21ma e Riccione 24ma. Sono 2 le località ciascuna per Campania e Friuli-Venezia Giulia: Napoli e Capaccio Paestum per la prima, Udine e Lignano Sabbiadoro per la seconda. Una località ciascuna per Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Sicilia e Umbria.

turisti a roma

Qual è il numero medio di persone per destinazione?

Molto variegato il numero di persone per destinazione. Se una città come Parigi è scelta in media da 2 persone a soggiorno, confermando la sua vocazione romantica, altre località come Nizza, Bologna o Marina di Ragusa sono visitate in media da 3 persone a soggiorno. Ma si va anche ad una media superiore a 3 persone: si arriva, infatti, alle 4 persone per Alassio, Viareggio, Napoli e Rimini solo per citarne alcune, 5 persone per due città d’arte con Roma e Firenze, ma anche per Riccione, fino ad arrivare alle 7 persone per una località spagnola tra le più amate dai vacanzieri del nostro Paese, ossia Palma di Maiorca : che si tratti di vacanze in famiglia o in gruppo con gli amici, gli italiani sembrano non disdegnare affatto un weekend pasquale in compagnia!

Qual è la città più costosa?

Le prime due città più costose sono estere: ben 328 euro a notte in media per soggiornare a Parigi, 261 invece ad Barcellona . Seguono le 4 città italiane più care: Roma con 232 euro, Breuil-Cervinia con 231 seguite da Firenze con 230 euro e Livigno con 217 euro a notte a persona. Le altre 2 destinazioni sopra il muro dei 200 euro sono Palma di Maiorca con 211 euro e Milano con 208. Al di là di queste 8 località, tutte le altre sono comprese tra i 100 e i 200 euro a notte a persona. Tutte tranne due, le uniche al di sotto del muro dei 100 euro: le località più economiche sono, infatti, Marina di Ragusa con soli 94 euro di media a notte a persona, mentre chiude Capaccio Paestum: per visitare i resti della città in cui il tempo si è fermato, occorreranno in media soli 91 euro a notte a persona.

Metodologia:

Nella graduatoria www.holidu.it/casa-vacanze/europa#vacanze-pasqua sono state indicate le destinazioni più cercate sul sito Holidu.it per soggiorni aventi arrivo compreso tra l’1 e il 7 aprile 2023 e partenza compresa tra i giorni 11 e 15 aprile 2023. Per ciascuna destinazione sono poi stati indicati i giorni medi di soggiorno e il costo medio delle case vacanze (in media a notte per alloggio). I dati sono stati estratti giovedì 6 Aprile 2023.