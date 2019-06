Poesia, serata di Marco Colonna a Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 9 giugno 2019 – Martedì 11 giugno 2019, ore 20.15, presso i locali di Ferri&Menta, in via Giorgio Regnoli 41, a Forlì, le associazioni Idee in Corso e Regnoli 41 propongono: “Rosita e altre inconfessabili parole”, incontro letterario con Marco Colonna, giornalista e fondatore di SestoPotere.com, la nostra agenzia di informazione, scrittore e poeta, che con la sua terza silloge dal titolo “Ho scritto questo salto” ha vinto il concorso nazionale di poesia Narrapoetando 2019.

Condurrà l’incontro il giornalista Pietro Caruso, direttore di RomagnaWebTv.

Voce recitante Barbara Lazzari dell’Associazione Malocchi & Profumi.

Il programma della serata muoverà dalla presentazione dei testi più significativi dell’ultima opera di Marco Colonna, ispirata anche da fatti reali di cronaca, a iniziare dalla poesia dedicata a Rosita (nella foto in basso) , la liceale che nell’estate del 2014 si suicidò lanciandosi dal tetto della sua scuola.

Un percorso anche a ritroso nel tempo toccando alcuni testi significativi di: Ani+ma” (2016) e “Siamo sono”, libro

del 2017, con introduzione del compositore Angelo Bergamini, fondatore e frontman dei Kirlian Camera, band cult dello scenario musicale underground e dark internazionale.

Le prime due raccolte dell’autore, che gli hanno valso riconoscimenti , pubblicazioni in altre antologie, e l’ esposizione in alcune fiere dell’editoria, come le ultime edizioni di “Marche libri” e La festa del libro di Macerata.

Pietro Caruso, che dialogherà con l’autore, condurrà gli spettatori in quello che lui stesso ha definito nella prefazione del libro “l’orizzonte cosmogonico e la struttura molecolare” della poesia di Marco Colonna.

Ingresso gratuito, consumazione facoltativa.