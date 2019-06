Patrizia Graziani (Acer Forlì-Cesena) all’assemblea nazionale di Federcasa

(Sesto Potere) – Forlì – 27 giugno 2019 – Patrizia Graziani, Presidente di Acer Forlì-Cesena, componente del direttivo Federcasa , partecipa – all’assemblea nazionale di Federcasa , ospitata quest’anno per la prima volta a Reggio Calabria, in Calabria, dal 27 al 28 giugno 2019.

Porterà le istanze del territorio romagnolo in seno all’organismo che associa 74 enti di tutta Italia, istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende con oltre 7 mila dipendenti che gestiscono un patrimonio di oltre 850 mila alloggi destinato ad una utenza con reddito basso o medio e con una popolazione residente di oltre 2,2 milioni di persone.

“Sarà un momento di forte partecipazione, ricco di iniziative e momenti di condivisione. Il filo conduttore dell’assemblea – anticipato anche dal tradizionale convegno di studi – sarà la nuova governance urbana dell’ Erp. Nel corso dei lavori verrà presentato anche il rapporto della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, dunque potremo acquisire le informazioni più aggiornate per garantire una migliore gestione del patrimonio edilizio di nostra competenza in accordo ovviamente con gli enti locali”: commenta Patrizia Graziani.

L’approccio del Presidente Acer di Forlì-Cesena è quello di facilitare il dialogo tra i soggetti istituzionali coinvolti al fine di intensificare gli investimento nelle aree urbane e offrire agli abitanti un’adeguata offerta abitativa tarata sulle capacità di evitare che le città divengano luoghi di degrado, abbandono o esclusione sociale.

“Il primo obiettivo è rispondere alla domanda abitativa. E se gli enti locali dimostrano di saper sviluppare progetti credibili saranno finanziati più facilmente dagli enti pubblici e dalle Regioni ma saranno anche più appetibili agli occhi dei grandi investitori , magari per progetti pilota, innovativi ed ecosostenibili”: è lo spunto che porterà il presidente Acer di Forlì-Cesena Patrizia Graziani all’ assemblea nazionale di Federcasa di Reggio Calabria.