Osservatorio Nomisma Wine Monitor per Vinitaly 2019

(Sesto Potere) – Bologna – 1 aprile 2019 – Si apre il 7 aprile la 53ª edizione del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, già sold out dallo scorso novembre nonostante l’aumento della superficie netta disponibile.

Il programma è stato presentato a Roma in conferenza stampa (vedi foto) con Maurizio Danese e Giovanni Mantovani, presidente e direttore generale di Veronafiere SpA – Fiera di Verona e Roberto Luongo, DG di ICE Agenzia.

Tra i temi focus quello sul mercato asiatico con l’outlook “Asia: la lunga marcia del vino italiano” dell’osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor per valutare prospettive e strategie di crescita nel Far East, una piazza che esprime una domanda globale di vino da 6,45 miliardi di euro.

La nuova edizione del Vinitaly di Verona ha già tutti i numeri in crescita: l’area netta disponibile raggiunge i 100mila metri quadrati netti, mentre sono oltre 130 i nuovi espositori diretti, a cui si aggiungono gli indiretti e i rappresentati, che portano il numero totale di aziende a quota 4.600 da 35 nazioni e ad oltre 17mila le etichette a catalogo.

Tra le novità di quest’anno, il nuovo salone Vinitaly Design e l’Organic Hall.

Confermata la formula – business in fiera, wine lover in città – con Vinitaly and the City, che sta garantendo da un lato un maggiore flusso di operatori professionali in fiera e una diminuzione voluta e controllata del visitatore appassionato a cui sono dedicate le iniziative in città.

Anche quest’anno, Cia-Agricoltori Italiani sarà al Vinitaly insieme a 25 aziende associate provenienti da Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia. Racconteranno vini e territori con speciali degustazioni nello spazio espositivo, al Padiglione 10 Stand D2.

Far East, un amore da 6,45 miliardi di euro

La domanda globale di vino dell’Asia Orientale vale 6,45 miliardi di euro di import ed è prossima all’aggancio del Nord America (Canada e Usa), a 6,95 miliardi di euro. Nella corsa al vino, l’Asia Orientale sta facendo gara a sé con un balzo a valore negli ultimi dieci anni del 227% (12,6% il tasso annuo di crescita): 11 volte in più rispetto ai mercati Ue e quasi il quadruplo sull’area geoeconomica Nordamericana.

È il quadro di sintesi fatto a Roma nel corso della presentazione del 53° Vinitaly dallo studio “Asia: la lunga marcia del vino italiano” a cura dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor.

Secondo lo studio, il vino parla sempre più asiatico, con cui dialogano in particolare i francesi e -oggi più che mai- il nuovo mondo produttivo, Australia e Cile che in alcuni paesi beneficiano di una politica dei dazi favorevole.

E l’Italia? Dallo studio emerge come a fronte di una tenuta in terreno positivo del sistema vino Made in Italy a livello mondiale (+3,3% nel 2018 sull’anno precedente), la presenza in Asia Orientale sia ancora marginale rispetto alle potenzialità italiane. Dei 6,45 miliardi di euro di importazioni registrate lo scorso anno in Cina, Giappone, Hong Kong, Corea del Sud (ma anche Vietnam, Taiwan, Tailandia, Filippine, Singapore e altre), la Francia – pur in calo – incassa infatti a valore il 50,2% della torta asiatica, per un equivalente di 3,24 miliardi di euro. La quota di mercato italiana si ferma invece al 6,5% (419 milioni di euro), meno anche di Australia (15,9%, a 1 miliardo di euro) e Cile (8,9%).

In Italia a passo di marcia, competitor di corsa. Ma il futuro è tricolore

L’Italia, secondo l’analisi condotta dal responsabile di Nomisma-Wine Monitor, Denis Pantini, è certamente cresciuta nelle vendite, ma meno dei suoi concorrenti: in Cina in 5 anni l’incremento italiano ha sfiorato l’80% mentre le importazioni da mondo hanno segnato un +106%. Così a Hong Kong (+28% vs +67%) e in Corea del Sud (+36% vs +60%) e soprattutto in Giappone – il mercato più tricolore in Asia – dove il Belpaese non ha fatto meglio di un +3,4%, contro una domanda del Sol Levante cresciuta di quasi il 30%. Per dirla in bottiglie, nel 2018 l’Asia Orientale ha importato quasi 93 milioni di bottiglie di Bordeaux (e 6 milioni di Borgogna), mentre il complessivo dei rossi Dop provenienti da Toscana, Piemonte e Veneto supera di poco i 13 milioni di bottiglie. Tradotto in valore, il rapporto è 11 a 1: 864 milioni di euro del solo Bordeaux contro 77 milioni dei rossi Dop delle 3 regioni italiane. Il futuro si annuncia comunque interessante per il Belpaese, con un tasso annuo di crescita stimato dal nostro Osservatorio nei prossimi 5 anni che si prevede essere superiore ai consumi dell’area: fino all’8% in Cina, dall’1% al 2,5% in Giappone, complice l’accordo di partenariato economico, dal 5,5% al 7,5% in Corea del Sud e dal 3% al 4,5% a Hong Kong.