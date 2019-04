Ospedali senza medici anche al Nord: le Regioni richiamano i pensionati

(Sesto Potere) – Roma – 3 aprile 2019 – Prendere il 2018 come riferimento per le dinamiche delle assunzioni dal 2019 in avanti, significa “storicizzare” le perdite precedenti. Per alcune regioni addirittura il dato della spesa per il personale 2004 –1,3% sarebbe migliore di quello del 2018. Non basta il 5% dell’incremento del FSN sull’anno precedente per coprire le differenze di personale nelle regioni con le carenze più pesanti. Si tratta di appena 50 milioni quando servirebbero almeno 2 miliardi.

I dati sul personale dipendente del SSN riferiti al periodo 2007/2017 confermano in maniera lampante tutte le perplessità sollevate da Anaao Assomed in merito alla bozza di articolato di legge, che potremmo definire “sblocca assunzioni”, concordata da MEF, Funzione pubblica e Ministero della Salute.

La riduzione del personale, dal punto più alto della curva occupazionale (2009) al 2017, è di 46.552 unità. Per quanto riguarda medici, veterinari e dirigenza sanitaria si arriva a una perdita di 10.462 addetti nello stesso periodo. La vera causa del prolungamento delle attese per prestazioni sanitarie.

Se passiamo ad una analisi regione per regione, si evidenzia che il taglio interessa in particolare le regioni sottoposte a piani di rientro, con Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Molise che sopportano riduzioni del personale tra il 10 e il 25% rispetto al dato del 2007.

La crisi evidenziata dallo studio Anaao, l’esigenza inderogabile di migliorare le condizioni di un lavoro nella sanità pubblica , sempre più soggetta a tagli, non più attrattivo, né per i giovani, né per gli anziani, porta al paradosso che alcune Regioni (Veneto, Piemonte, Molise e Umbria) hanno agevolato il ritorno dei pensionati nelle corsie per sopperire alla carenza di personale medico.

Un segnale di resa, una dichiarazione di dissesto, un fallimento politico: commenta il Presidente

Nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise.

“Non basteranno certo i pensionati a coprire gli 800 posti che mancheranno nei pronto soccorso della Campania o i 500 della Puglia, e saranno necessari altri tagli che negheranno il diritto alla salute, ancora una volta al sud. O le migliaia di posti vuoti in Piemonte o in Lombardia, che dovranno accentuare il ricorso al privato destinato

a soffrire meno la crisi solo perché paga meglio il capitale umano”.