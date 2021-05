“Ortando in città 2021”, 150 iscritti alla 1^ edizione

(Sesto Potere) – Cesena – 24 maggio 2021 – Si è conclusa la prima fase del concorso “Ortando in città 2021”, rivolto ai 12 quartieri di Cesena e che guarda a un nuovo modo di intendere le aree ortive comunali, veri e propri palcoscenici di socialità e inclusione. Promosso dal Comune di Cesena, supportato e affiancato dal Comitato organizzativo dei Quartieri nei quali sono presenti le oltre 490 aree ortive, il concorso ha lo scopo di valorizzare le esperienze di gestione e cura degli Orti urbani quali occasioni di incontro, di memoria e di partecipazione.



A seguito del lancio del contest, alcune aree ortive (Via Ponte Abbadesse, Via Friuli, via Cavecchia, a Calisese, e una buona parte degli orti di Ponte Pietra, Via Adda, il Boscone e Via D’acquisto, a Pievesestina) si sono interamente iscritte.

“Si tratta di un progetto che guarda all’inclusione e al lavoro di gruppo: gli orti comunali e i giardini collettivi rappresentano infatti una parte significativa delle attività e del funzionamento urbano. Per questa ragione, siamo al lavoro per affidare alcuni piccoli appezzamenti di terra a una serie di realtà del terzo settore per consentire alle persone con capacità ed attitudini differenti di svolgere queste attività collegate alla natura e che hanno un effetto benefico, sia per persone con disabilità che per tutti coloro che ne fruiscono la bellezza. L’idea infatti è di realizzare un orto dove i ragazzi possano seguire tutto il ciclo di vita delle piante, dalla semina alla raccolta”: afferma in una nota il sindaco.



Nel corso del mese di giugno tutti gli orti iscritti al concorso verranno seguiti e valutati per decretare i tre migliori e premiare tutti gli assegnatari iscritti. Non mancheranno inoltre alcune occasioni di incontro, confronto e approfondimento sui temi dell’orticoltura e per rinnovare attraverso gli orti una bella opportunità di socialità, cura e valorizzazione locale.