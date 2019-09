Operazione dei carabinieri a Riccione e Montescudo: due arresti

(Sesto Potere) – Riccione – 2 settembre 2019 – La scorsa notte, a Riccione (RN), i militari dell’arma dei carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR, del Comando Provinciale di Rimini , traevano in arresto per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni G.M. 27 enne residente a Riccione.

Nella circostanza i militari dipendenti, nel corso del controllo alla circolazione stradale, intimavano l’alt all’autovettura dallo stesso che, allo scopo di eludere il controllo, si dava alla fuga rischiando la collisione con altre autovetture.

I Carabinieri, dopo essere riusciti a bloccare l’indagato in questa via Sardegna, durante le fasi di identificazione, venivano aggrediti con calci e pugni. Un carabiniere rimaneva ferito lievemente. Nella mattinata odierna l’arrestato è stato tradotto per il rito direttissimo.

In un’altra operazione, i Carabinieri di Montescudo-Montecolombo (RN), traevano in arresto L.B. 57 enne del luogo, in relazione all’ordine di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, in sostituzione degli arresti domiciliari concessi per reati inerenti gli stupefacenti e revocati per le numerose violazioni alle prescrizioni. La donna viene associata presso la Casa Circondariale di Forlì.