Ok Esa a missione satellitare UniBo per conoscere onde elettromagnetiche

(Sesto Potere) – Bologna – 26 settembre 2019 – La missione satellitare Forum (Far-Infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring) è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per essere la prossima Earth Explorer Mission. La missione è frutto di una collaborazione internazionale a forte presenza italiana che include il CNR, l’Università degli Studi della Basilicata e l’Università di Bologna, ed è supportata dall’Agenzia Spaziale Italiana. Obiettivo della missione sarà misurare le onde elettromagnetiche emesse dal nostro pianeta verso lo spazio nel lontano infrarosso (far-infrared, tra i 15 e 100 micrometri di lunghezza d’onda) e mai osservate in precedenza da satellite, nonostante questo intervallo spettrale contenga circa il 50% dell’energia termica in uscita dalla Terra.

Queste osservazioni consentiranno di migliorare la nostra conoscenza di alcuni dei protagonisti principali del bilancio energetico terrestre, tra cui il vapor acqueo, le nubi di ghiaccio e le superfici polari, e di studiare come questi interagiscono fra loro amplificando o diminuendo il cambiamento climatico.

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna è nel comitato promotore del progetto fin dalla sua nascita nel 2017, e ha giocato un ruolo importante nella fase competitiva di preparazione scientifica e industriale di Forum, partecipando agli studi di fattibilità realizzati nei mesi scorsi.

Con l’approvazione da parte dall’Agenzia Spaziale Europea, si passerà ora alla fase di implementazione, il cui avvio è previsto entro la fine dell’anno e che porterà fino al lancio del satellite, in programma per il 2026.

Quando Forum sarà in orbita saremo in grado, per la prima volta, di ottenere osservazioni costanti e accurate della Terra nella regione dell’infrarosso lontano: misurazioni che potranno essere utilizzate per comprendere meglio e quindi limitare i meccanismi che alimentano il cambiamento climatico.