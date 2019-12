Natale 2019: costi di panettone e pandoro +8%

(Sesto Potere) – Roma – 15 dicembre 2019 – È giunta alla sua terza edizione l’indagine realizzata dall’Osservatorio Federconsumatori, che monitora i costi, ma anche le scelte e le preferenze degli italiani in relazione ai dolci che verranno consumati sulle tavole natalizie.

Tra le numerose consuetudini legate a questa data ci sono senza dubbio, infatti, le tradizioni culinarie, che nel nostro Paese sono molte e varie. Sulle tavole degli italiani esistono però alcuni “must” irrinunciabili: il pandoro e il panettone.

Oggi in commercio esistono numerose varianti di questi dolci, ma, dopo anni di sperimentazioni ed esotismi, nelle preferenze degli italiani sembra esser tornata in vetta la voglia di tradizione. Ecco allora che il pandoro classico e il panettone ambrosiano riconquistano le prime posizioni nelle scelte di consumo degli italiani (1 su 4 acquista la versione classica), immediatamente seguite dalle versioni al cioccolato (1 su 6).

New entry tra i prodotti monitorati il tiramisù al panettone, il panettone agli agrumi e il pane allo zenzero.

Stando alle nostre rilevazioni, i costi dei dolci tipici natalizi fanno registrare un aumento medio del +8% rispetto al 2018. In particolare il prezzo medio del pandoro classico, monitorato prendendo in considerazione sia i prodotti delle marche più blasonate che di quelle meno conosciute e private label, risulta pari a 7,65 euro (+7,4%), mentre per il panettone la cifra si attesta a 9,60 euro (+10,3%).

Nell’indagine sono stati inoltre monitorati i costi dei mini panettoni da 100 grammi, dei panettoni realizzati con gusti e ricette differenti rispetto alla ricetta tradizionale, ad esempio con farciture alla crema o al cioccolato, nonché dei panettoni senza glutine e dei panettoni artigianali.

Di seguito la tabella con i costi in dettaglio

2017 2018 2019 Var. % 2019/2018 Panettone € 8,56 € 8,70 € 9,60 10,3% Pandoro € 7,00 € 7,12 € 7,65 7,4% Mini-Panettone € 2,15 € 2,20 € 2,30 4,5% Panettone speciale € 10,99 € 11,29 € 12,60 11,6% Panettone gluten free € 12,76 € 12,95 € 14,70 13,5% Panettone artigianale € 31,00 € 31,50 € 31,88 1,2% Panettone special edition agli agrumi n.d. n.d. € 38,60 n.d. Tiramisù al panettone n.d. n.d. € 16,40 n.d. Pane allo zenzero n.d. n.d. € 6,50 n.d.

NB – I costi sono relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne il panettone gluten free (500 gr) e il mini-panettone (100 gr).